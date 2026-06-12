Od piatkovej polnoci vstúpil do platnosti nový a výrazne prísnejší azylový systém Európskej únie. Po rokoch náročných vyjednávaní prináša Spoločný európsky azylový systém (CEAS) radikálne zmeny, ktorých cieľom je zrýchliť vybavovanie žiadostí, zefektívniť deportácie a definitívne zastaviť nekontrolované presúvanie migrantov medzi členskými štátmi. Krajiny na vonkajších hraniciach sa dočkajú pomoci, kým migranti s nízkou šancou na úspech zostanú v špeciálnych záchytných centrách.
Čo je dôležité
- Koniec sekundárnej migrácie: Nové pravidlá majú zabrániť presunom žiadateľov o azyl zo štátov prvého kontaktu do bohatších krajín Európy.
- Mechanizmus solidarity: Členské štáty si budú povinne pomáhať finančnými príspevkami, vecnými darmi alebo priamym prevzatím migrantov.
- Rýchle hraničné konania: Žiadatelia s nízkou šancou na azyl prejdú zrýchleným procesom s maximálnym trvaním 12 týždňov.
- Záchytné centrá: Počas zrýchleného konania nebudú môcť migranti opustiť špeciálne zariadenia zriadené priamo na vonkajších hraniciach EÚ.
Stop presunom naprieč Európou
Jedným z najväčších problémov doterajšieho systému bola takzvaná sekundárna migrácia. Žiadatelia o azyl sa často po príchode do krajín na vonkajších hraniciach, ako sú Grécko alebo Taliansko, presúvali bez povolenia ďalej na sever.
Krajiny ako Nemecko a Francúzsko dlhodobo trvali na dodržiavaní pravidiel o príslušnosti, podľa ktorých je za azylové konanie zodpovedný ten štát, v ktorom bol cudzinec prvýkrát zaregistrovaný. Južanské štáty, čeliace obrovskému náporu utečencov, však často odmietali brať týchto ľudí späť, čo vyvolávalo neustále politické konflikty medzi členskými krajinami.
Nový mechanizmus solidarity a výnimky
Aby sa systém nezrútil pod ťarchou kríz na vonkajších hraniciach, zavádza Spoločný európsky azylový systém (CEAS) nový model vzájomnej pomoci. Ten je postavený na troch základných formách podpory pre preťažené štáty.
|Forma pomoci
|Popis opatrenia
|Finančné príspevky
|Priama peňažná podpora pre krajiny pod najväčším migračným tlakom.
|Materiálna podpora
|Poskytnutie vecných darov, techniky a kapacít na zvládanie náporu.
|Relokácia
|Fyzické prevzatie časti žiadateľov o azyl inými členskými štátmi.
Zaujímavosťou je, že napríklad Nemecko do fondu solidarity pre tento rok nemusí prispieť. Dôvodom je vysoký počet žiadateľov o azyl na jeho území, za ktorých mali pôvodne niesť zodpovednosť iné členské štáty. Pre uplynutie lehôt na ich spätné prevzatie si ich Nemecko muselo ponechať a zodpovednosť prevziať na seba. Podobná situácia platí aj pre Francúzsko.
„Systém CEAS posilňuje dôveru medzi členskými štátmi a poskytuje Európe väčšiu kontrolu,“
uviedol eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner pri príležitosti oficiálneho spustenia reformy.
Zrýchlené konania v zberných centrách
Najvýraznejšou zmenou priamo na hraniciach je zavedenie povinných hraničných konaní. Týkajú sa primárne osôb, ktoré majú len minimálnu šancu na udelenie azylu. Celý proces musí byť odteraz ukončený v prísnom limite do 12 týždňov.
Počas tohto obdobia musia migranti počítať s tým, že ich pohyb bude výrazne obmedzený. Nebudú môcť opustiť špeciálne zberné centrá, ktoré úrady vybudovali priamo na vonkajších hraniciach Európskej únie. Toto prísne opatrenie má výrazne uľahčiť a zrýchliť ich okamžitú deportáciu v prípade zamietnutia žiadosti.