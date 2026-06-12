Thajsko smúti za najstaršou dcérou svojho panovníka. Vo veku 47 rokov navždy odišla princezná Badžrakitijapcha, ktorá bojovala o život viac ako tri roky po náhlom kolapse a upadnutí do bezvedomia. Kráľovský palác potvrdil, že vysoko vzdelaná diplomatka a právnička podľahla vážnej infekcii. Jej smrť opäť otvára otázky o následníctve thajského trónu, o ktorom sa v krajine pre prísne zákony nesmie verejne diskutovať.
Čo je dôležité
- Koniec dlhého boja: Princezná bola hospitalizovaná od decembra 2022, kedy náhle upadla do kómy. Vo štvrtok večer napokon podľa paláca skonala v pokoji.
- Príčina úmrtia: Podľa oficiálneho vyhlásenia úradu kráľovského dvora stála za zhoršovaním jej zdravotného stavu infekcia v brušnej dutine.
- Kariéra a vzdelanie: Vyštudovala právo na prestížnej Cornellovej univerzite v USA. Pôsobila ako prokurátorka, veľvyslankyňa v Rakúsku a aktívne pracovala v OSN.
- Otázka následníctva: 73-ročný kráľ Mahá Vatčirálongkón doteraz oficiálne neurčil svojho nástupcu, pričom historické pravidlá uprednostňujú mužských potomkov.
O úmrtí oficiálne informoval thajský kráľovský dvor. Princezná, ktorú domáca verejnosť láskavo prezývala „princezná Bha“, bola jediným dieťaťom z prvého manželstva kráľa Mahá Vatčirálongkóna a princeznej Soamsawali. Posledné tri roky svojho života strávila v nemocnici pod neustálym dohľadom špičkových lekárov, no jej stav sa naďalej zhoršoval.
„Som hybrid.“ Život zasvätený právu a diplomacii
Na rozdiel od mnohých členov kráľovských rodín sa Badžrakitijapcha mohla pýšiť reálnou a bohatou profesionálnou kariérou. Špičkové vzdelanie získala nielen doma v Thajsku, ale aj vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch.
Angažovala sa predovšetkým v justícii a v oblasti ľudských práv. Pracovala ako prokurátorka, zastávala post thajskej veľvyslankyne v Rakúsku a významne sa podieľala na projektoch OSN. Bojovala najmä za zlepšovanie podmienok žien vo väzniciach.
„Kladiem si otázku, kým vlastne som? Prokurátorka? Trestná právnička? Diplomatka? Odpoveďou je všetko dokopy. Hovorím o sebe, že som hybrid,“
opísala samu seba s nadhľadom počas prejavu na Cornellovej univerzite ešte v roku 2012.
Politická neistota v tieni drakonických zákonov
Princezná Bha mala s otcom mimoriadne blízky vzťah. Len rok predtým, ako ju v decembri 2022 postihol náhly zdravotný kolaps, ju kráľ vymenoval do vysokej funkcie vo veliteľstve svojej osobnej stráže. Ako princezná plnila dôležité ceremoniálne úlohy a jej úmrtie tak predstavuje nielen obrovskú osobnú stratu pre panovníka, ale prináša aj vnútropolitickú neistotu.
Súčasný vládca má celkovo sedem detí zo štyroch rôznych manželstiev, no meno svojho oficiálneho nástupcu zatiaľ svetu neoznámil. Pravidlá nástupníctva favorizujú mužov, verejná diskusia na túto tému je však v krajine prakticky tabu. Kráľovskú rodinu totiž chránia jedny z najprísnejších zákonov o urážke majestátu (lese-majeste) na svete. Za ich porušenie alebo obyčajnú kritiku panovníka hrozia občanom drakonické tresty – až 15 rokov väzenia za každé jedno obvinenie.