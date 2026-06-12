Bývalý juhokórejský prezident Jun Sok-jol si vypočul ďalší exemplárny trest. Súd v Soule ho v piatok odsúdil na 30 rokov väzenia za nariadenie provokatívnych preletov bezpilotných lietadiel nad územím Severnej Kórey. Podľa vyšetrovateľov išlo o premyslený plán, ako vyvolať vojenské napätie s Pchjongjangom a vytvoriť si tak zámienku na vyhlásenie stanného práva. Najnovší verdikt nadväzuje na jeho predchádzajúce doživotné odsúdenie za pokus o štátny prevrat z konca roka 2024.
Čo je dôležité
- Ďalších 30 rokov za mrežami: Exprezidenta odsúdili za úmyselné vyslanie juhokórejských dronov nad územie severného suseda.
- Zámienka na konflikt: Cieľom tajnej operácie bolo podľa obžaloby umelé vyvolanie vojnového stavu na Kórejskom polostrove.
- Doživotie za prevrat: Nový trest sa pripája k februárovému verdiktu, kedy dostal doživotie za neúspešný pokus zaviesť stanné právo v decembri 2024.
- Porušenie ústavy: Súd konštatoval, že konanie bývalej hlavy štátu vážne ohrozilo národnú bezpečnosť.
O piatkovom rozhodnutí juhokórejskej justície informoval súd v Soule. Prípad dronov odhaľuje pozadie dramatických udalostí, ktoré predchádzali najväčšej politickej kríze v novodobej histórii krajiny.
Vyprovokovanie vojny ako politický nástroj
K tajným preletom bezpilotných lietadiel došlo v októbri 2024. Podľa zistení osobitného vyšetrovacieho tímu nešlo o bežnú prieskumnú činnosť, ale o cielenú provokáciu voči režimu v Severnej Kórei. Bývalý prezident Jun Sok-jol si od tohto kroku sľuboval eskaláciu napätia, ktorá by mu uvoľnila ruky na domácej politickej scéne.
„Cieľom bolo vyprovokovať Pchjongjang a umelo vyvolať vojnový stav na Kórejskom polostrove, čím vážne ohrozil národnú bezpečnosť a porušil ústavný poriadok krajiny,“
uviedli vyšetrovatelia vo svojej správe k prípadu.
Od dronov k neúspešnému prevratu
Odsúdenie v takzvanej kauze dronov priamo súvisí s udalosťami z decembra 2024, kedy sa prezident reálne pokúsil o autoritársky zásah do chodu štátu. Jun Sok-jol vtedy neúspešne vyhlásil stanné právo, čo okamžite vyústilo do jeho rýchleho mocenského pádu a zatknutia.
Za tento priamy pokus o štátny prevrat mu už vo februári v samostatnom súdnom procese vymerali doživotný trest odňatia slobody. Najnovší 30-ročný trest za ohrozenie národnej bezpečnosti prostredníctvom vojenskej provokácie tak len podčiarkuje závažnosť zločinov, ktorých sa bývalý líder Južnej Kórey dopustil počas svojho pôsobenia v úrade.