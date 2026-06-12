Pápež Lev XIV. pokračuje v odkaze svojho predchodcu Františka a počas svojej apoštolskej cesty v Španielsku upriamil pozornosť sveta na osudy migrantov. Štvrtkový program na Kanárskych ostrovoch vyvrcholil emotívnou svätou omšou na štadióne v Las Palmas, len kúsok od miesta odpočinku neidentifikovaných obetí nebezpečnej atlantickej trasy. Hlava katolíckej cirkvi vyzvala na dôstojnú integráciu utečencov do spoločnosti a rázne odsúdila globálnu ľahostajnosť voči trpiacim.
Čo je dôležité
- Omša za obete mora: Pápež slúžil omšu na štadióne Gran Canaria, kde sa spolu s veriacimi modlil za ľudí, ktorí zahynuli pri plavbe z Afriky.
- Výzva na integráciu: Podľa pontifika nestačí len sociálna pomoc. Skutočná láska si vyžaduje plnohodnotné a dôstojné začlenenie migrantov do spoločnosti.
- Splnený sľub predchodcu: Návštevou Kanárskych ostrovov Lev XIV. zrealizoval plánovanú cestu, ktorú pre smrť už nestihol uskutočniť pápež František.
- Ďalšie cesty za migrantmi: Po zastávke na ostrove Tenerife sa americký pápež chystá 4. júla navštíviť aj taliansky ostrov Lampedusa.
Na štadióne v meste Las Palmas sa zhromaždili tisíce veriacich. Pápež Lev XIV. len niekoľko hodín predtým absolvoval stretnutie s prichádzajúcimi utečencami v prístave Arguineguín. Vo svojej homílii následne vyzval cirkev a svetovú verejnosť, aby nezatvárali oči pred utrpením, chudobou a osamelosťou.
Dôstojnosť namiesto pýchy
Hlavnou témou kázne bola empatia a otvorenosť voči tým, ktorí stratili domov. Pápež veriacim pripomenul, že obete takzvanej západoafrickej atlantickej migračnej trasy nesmú ostať zabudnuté. Na oltár podľa neho treba prinášať nielen chlieb a víno, ale aj ľudské utrpenie.
„Modlite sa za bratov a sestry, ktorí prišli o život na mori. Tam, kde je láska a pokora, je aj pokoj.“
Citátom svätého Augustína Lev XIV. apeloval na veriacich, aby sa zbavili pýchy a pristupovali k sebe navzájom s úctou a odpustením. Na záver bohoslužby sa mu miestny biskup José Mazuelos Pérez verejne poďakoval za jeho duchovne nesmierne dôležitú návštevu regiónu, pričom pápež obdaroval miestnu diecézu kalichom.
Španielsky prístup a pápežov itinerár
Pápežova návšteva prichádza v čase, keď sa Španielsko stavia k migračnej kríze inak ako väčšina štátov Európy a USA. Ľavicová vláda premiéra Pedra Sáncheza otvorene obhajuje imigráciu z humanitárnych, ale aj ekonomických dôvodov. Krajina dokonca spustila rozsiahly program legalizácie pobytu pre státisíce osôb bez dokladov, čím chce riešiť starnutie pracovnej sily a nízku pôrodnosť.
Kanárske ostrovy sú momentálne jedným z najdôležitejších vstupných bodov do Európy. Hlava katolíckej cirkvi tu svojou prítomnosťou priamo nadväzuje na odkaz pápeža Františka, ktorý si osud utečencov stanovil za ústrednú tému svojho pontifikátu.
Prehľad kľúčových zastávok zameraných na tému migrácie v najbližšom programe pápeža Leva XIV.:
|Miesto návštevy
|Hlavný bod programu / Kontext
|Las Palmas (Gran Canaria)
|Omša v blízkosti cintorína neidentifikovaných obetí atlantickej trasy.
|Ostrov Tenerife
|Záverečná zastávka španielskeho turné spojená s návštevou centra pre migrantov.
|Ostrov Lampedusa (Taliansko)
|Návšteva plánovaná na 4. júla, zameraná na obete stredomorskej trasy zo severnej Afriky.
Je mimoriadne symbolické, že na taliansku Lampedusu vycestuje pontifik, ktorý pochádza z USA, presne v deň amerického štátneho sviatku Dňa nezávislosti. Práve tam v roku 2013 odslúžil vôbec prvú zahraničnú cestu svojho pontifikátu pápež František, ktorý vhodil do mora veniec na pamiatku utopených a odsúdil globálnu ľahostajnosť voči ich osudom. Lev XIV. tak jasne ukazuje, že táto téma zostáva pre Vatikán najvyššou prioritou.