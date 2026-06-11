Americký prezident Donald Trump nečakane odvolal plánované vojenské údery na Irán. Ešte pred niekoľkými hodinami hrozil tvrdým bombardovaním a obsadením kľúčových ropných terminálov, no situáciu zmenil diplomatický prielom. Podľa šéfa Bieleho domu všetky zúčastnené strany, vrátane najvyššieho iránskeho vedenia, schválili detaily novej mierovej dohody. Až do jej definitívneho podpisu však zostáva v platnosti prísna americká námorná blokáda.
Čo je dôležité
- Zrušený útok: Plánované štvrtkové bombardovanie strategických cieľov v Iráne bolo na poslednú chvíľu odvolané.
- Nová dohoda: Kľúčové body dokumentu mali odobriť USA, najvyššie vedenie Iránu aj široká koalícia regionálnych štátov.
- Katarská stopa: K prelomu prispeli sprostredkovatelia z Kataru, ktorí tento týždeň rokovali v Teheráne a odovzdali do Washingtonu najnovší návrh.
- Blokáda trvá: Americké námorníctvo naďalej blokuje iránske prístavy, kým sa mierová zmluva oficiálne neuzavrie.
Šéf Bieleho domu Donald Trump oznámil dramatický zvrat vo vývoji blízkovýchodného konfliktu prostredníctvom svojej sociálnej siete Truth Social. Len niekoľko hodín predtým pritom verejne varoval, že Spojené štáty vo štvrtok večer udrú na islamskú republiku „veľmi tvrdo“ a v blízkej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chárk i celým tamojším ropným sektorom.
Od hrozieb k diplomatickému prelomu
Vojenská eskalácia sa nateraz odkladá. Americký prezident vysvetlil, že zrušenie útokov je priamym dôsledkom úspešných vyjednávaní, do ktorých sa zapojili medzinárodní mediátori.
„Útoky a plánované bombardovanie sme zrušili na základe skutočnosti, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli postúpené najvyššiemu vedeniu Iránu, ktoré ich schválilo,“
uviedol Trump a dodal, že čas a miesto oficiálneho podpisu historickej dohody budú oznámené v krátkom čase.
K dosiahnutiu tohto míľnika prispel najmä Katar. Podľa zdrojov oboznámených so situáciou katarská delegácia tento týždeň aktívne rokovala priamo v Teheráne a následne odovzdala Washingtonu najnovší iránsky návrh na ukončenie vojny.
Široká medzinárodná zhoda, no s opatrnosťou
Konečné znenie dohody podľa amerického prezidenta odsúhlasili nielen hlavní aktéri, ale aj široké spektrum regionálnych mocností. Medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa na schvaľovaní podieľalo, ukazuje na komplexnosť celého geopolitického sporu.
|Zúčastnené strany a sprostredkovatelia dohody
|Západ a blízki spojenci: Spojené štáty, Izrael
|Kľúčoví regionálni aktéri: Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt, Turecko
|Ďalšie zapojené štáty: Bahrajn, Jordánsko, Katar, Kuvajt, Pakistan
Napriek deklarovanému úspechu zostáva americká administratíva obozretná a nepoľavuje z ekonomického a vojenského tlaku. Donald Trump vyslal jasný odkaz, že prístup k iránskym brehom zostáva naďalej odrezaný od sveta.
„Námorná blokáda ostane v plnej platnosti a účinnosti až do finalizácie tejto dohody.“
Americká spravodajská televízia CNN v tejto súvislosti pripomína, že optimizmus by mal byť zatiaľ zdržanlivý. Šéf Bieleho domu už v minulosti viackrát naznačil, že konečná dohoda s Iránom je na spadnutie, no tieto tvrdenia sa neskôr ukázali ako predčasné alebo nepravdivé. Až najbližšie dni teda ukážu, či je aktuálny dokument skutočnou bodkou za konfliktom.