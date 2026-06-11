Americký Národný úrad pre oceány a atmosféru (NOAA) oficiálne potvrdil návrat obávaného klimatického fenoménu. V strednej a východnej časti rovníkovej oblasti Tichého oceánu už naplno prebieha El Niňo, ktorý ohrieva tamojšie povrchové vody. Odborníci varujú, že v kombinácii s prebiehajúcou klimatickou zmenou môže tento jav vytlačiť globálne teploty na absolútne historické maximá a spustiť reťazovú reakciu extrémneho počasia po celom svete.
Čo je dôležité
- Oficiálne potvrdenie: Agentúra NOAA potvrdila, že El Niňo je aktívny a povrchové vody Tichého oceánu sa otepľujú.
- Extrémna sila: Existuje až 63-percentná pravdepodobnosť, že na prelome rokov pôjde o mimoriadne silnú udalosť, jednu z najvýraznejších od roku 1950.
- Globálne hrozby: Jav prináša radikálne zmeny prúdenia vzduchu a zrážok, čo na jednej strane planéty spôsobuje zničujúce suchá a na druhej katastrofálne záplavy.
- Humanitárne riziko: Štáty v Strednej Amerike už vyhlásili výstrahy. Len Guatemala si pripravila vyše milióna potravinových dávok pre prípad hladomoru.
Klimatický jav El Niňo sa objavuje nepravidelne každých dva až sedem rokov a zvyčajne trvá deväť až dvanásť mesiacov. Jeho prítomnosť mení globálne cirkulačné vzorce s priamym dopadom na počasie na viacerých kontinentoch.
Môže sa zapísať do dejín
Podľa aktuálnych meraní a modelov americkej agentúry NOAA sa očakáva, že intenzita javu bude v nasledujúcich mesiacoch rapídne narastať. Najväčšiu silu by mal dosiahnuť v období od novembra do januára, kedy má obrovskú šancu zaradiť sa medzi najextrémnejšie zaznamenané udalosti tohto druhu v moderných dejinách.
„El Niňo je tu a môže byť jedným z tých, ktoré sa zapíšu do dejín,“
skonštatovala meteorologička NOAA Haley Thiemová.
Odborníci najviac bijú na poplach pre nebezpečnú synergiu. Súčasný El Niňo totiž prichádza do sveta, ktorý už teraz trpí otepľovaním spôsobeným spaľovaním fosílnych palív. Zástupca neziskovej organizácie Únia znepokojených vedcov (UCS) Marc Alessi otvorene varoval, že táto kombinácia môže mimoriadne ľahko posunúť priemerné globálne teploty na nevídané rekordné úrovne, keďže oceány začnú naakumulované teplo uvoľňovať priamo do atmosféry.
Ktoré regióny sú v ohrození?
Historické dáta zo silných epizód El Niňa ukazujú jasné vzorce toho, ako sa mení klíma v konkrétnych častiach sveta. Zmeny zrážok a teplôt majú priamy vplyv na poľnohospodárstvo a bezpečnosť obyvateľstva.
|Región
|Očakávaný vplyv javu El Niňo
|Amazónia, Indonézia, Austrália
|Extrémne a dlhotrvajúce sucho
|India
|Výrazné narušenie a zoslabnutie monzúnových dažďov
|Trópy (všeobecne)
|Radikálne výkyvy v množstve a distribúcii zrážok
|Stredná Amerika
|Rozsiahle sucho a hrozba nedostatku potravín
Práve v stredoamerických štátoch ako Guatemala, Honduras, Salvádor a Nikaragua úrady nečakajú na najhoršie a už teraz zvyšujú úroveň výstrahy. Guatemalská vláda dokonca proaktívne oznámila, že pre prípad potravinovej núdze vyčlenila 1,1 milióna potravinových dávok.
Na vážnosť situácie upozornil aj generálny tajomník OSN António Guterres. Prichádzajúce mesiace označil za naliehavé varovanie pre celé ľudstvo. El Niňo podľa neho „prileje olej do ohňa otepľujúcej sa planéty“, pričom jedinou dlhodobou záchranou je okamžité zrýchlenie prechodu na obnoviteľné zdroje energie a budovanie systémov včasného varovania.