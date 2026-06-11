Americký minister financií Scott Bessent predstavil nekompromisný plán, ako prinútiť Teherán zaplatiť za vojnové škody na Blízkom východe. Washington chce na kompenzácie pre svojich spojencov v Perzskom zálive priamo skonfiškovať a použiť zmrazené iránske finančné prostriedky. Finančná ofenzíva prichádza v čase, keď Irán naďalej blokuje strategický Hormuzský prieliv a prezident Donald Trump hrozí prevzatím plnej kontroly nad iránskym ropným priemyslom.
Čo je dôležité
- Skonfiškované účty: USA plánujú použiť zmrazené iránske aktíva na úhradu všetkých vojenských a materiálnych škôd, ktoré Irán spôsobil americkým spojencom.
- Odškodnenie za mýto: Spojenci dostanú z iránskych peňazí späť aj všetky poplatky, ktoré museli zaplatiť sankcionovanému iránskemu úradu za plavbu.
- Zablokovaný prieliv: Strategický Hormuzský prieliv zostáva od začiatku vojny uzavretý, pričom Teherán avizuje, že to tak zostane až do odvolania.
- Mapovanie škôd: Špeciálny tím amerického ministerstva financií už dostal za úlohu presne vyčísliť doterajšie deštrukčné následky iránskych útokov.
Tlak na islamskú republiku sa stupňuje nielen na vojenskom, ale aj na ekonomickom fronte. Šéf amerického rezortu financií Scott Bessent verejne varoval, že každý ďalší útok zo strany Iránu len viac prehlbuje devastačné ekonomické a finančné dôsledky, ktorým už krajina pre sankcie čelí.
Účet za vojnu zaplatí Teherán
Spojené štáty našli spôsob, ako zabezpečiť, aby ťarchu konfliktu neniesli ich regionálni partneri. Bessent prostredníctvom sociálnej siete X oznámil, že všetky kompenzácie pôjdu priamo z vreciek iránskeho režimu.
„Všetky škody, ktoré Irán spôsobí našim spojencom v Perzskom zálive, budú uhradené z prostriedkov získaných z iránskych účtov. Poplatky zaplatené Úradu pre Perzský záliv budú kompenzované prostriedkami odčerpanými z ich účtov,“
vyhlásil Bessent.
Spomínaný Úrad pre Perzský záliv je novovytvorená iránska agentúra, ktorej úlohou je dohliadať na prepravu cez Hormuzský prieliv a vyberať od lodí mýto. Americké ministerstvo financií na túto inštitúciu uvalilo prísne sankcie ešte v máji. Irán tento strategicky kľúčový prieliv uzavrel hneď na začiatku prebiehajúcej vojny s USA a úrad vo štvrtok potvrdil, že vodná cesta zostane pre medzinárodnú dopravu zablokovaná až do odvolania.
Súčinnosť s vojenskými plánmi Trumpa
Bessentove vyjadrenia o využití iránskych aktív nie sú náhodné a priamo nadväzujú na najnovšiu vojenskú rétoriku Bieleho domu. Americký prezident Donald Trump totiž len pred niekoľkými hodinami varoval, že Spojené štáty udrú na Irán „veľmi tvrdo“. Trumpov plán zahŕňa prevzatie kontroly nad strategickým ostrovom Chárk a získanie absolútnej nadvlády nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom.
Prípravy na finančné odškodnenie sú už podľa všetkého v plnom prúde. Nezávislé zdroje z prostredia americkej administratívy potvrdili, že minister financií už poveril svoj expertný tím komplexným vyhodnotením a vyčíslením všetkých škôd, ktoré Irán od začiatku vojnového konfliktu na Blízkom východe svojim susedom a spojencom USA spôsobil. Zhabané iránske miliardy by tak mali primárne slúžiť na rozsiahle opravy zničenej infraštruktúry v regióne.