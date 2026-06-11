Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) stráca trpezlivosť s taktikou vládnej koalície, ktorá systematicky blokuje mimoriadne schôdze parlamentu. Ak bude odkladanie hlasovaní o odvolávaní ministrov trvať mesiace či dokonca rok, hnutie je pripravené obrátiť sa na Ústavný súd SR. Predseda PS Michal Šimečka varuje, že septembrová schôdza prinesie chaos, keďže sa na nej nakopia nielen návrhy na odvolanie kľúčových členov vlády, ale aj napäté rokovania o štátnom rozpočte.
Čo je dôležité
- Hrozba Ústavným súdom: PS zvažuje právne kroky, ak vládna väčšina bude naďalej blokovať právo opozície na diskusiu o odvolávaní členov kabinetu.
- Septembrový chaos: Opozícia očakáva, že pre spory o štátny rozpočet sa parlament v septembri zasekne a odvolávania sa budú opäť dlhodobo odsúvať.
- Zablokovaný parlament: Koaliční poslanci sa pri opozičných návrhoch zámerne neprezentujú, čím bránia otvoreniu mimoriadnych schôdzí a diskusii v pléne.
- Zoznam ohrozených: Opozícia už podala alebo avizuje návrhy na odvolanie viacerých ministrov, koalícia ich podľa všetkého plánuje spojiť do jednej hromadnej schôdze.
Šéf hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka na štvrtkovej tlačovej konferencii ostro kritizoval prístup vládnej koalície k parlamentnej demokracii. Poukázal na to, že vládna garnitúra odmieta zaužívanú politickú prax, kedy bolo aj menšinovej opozícii štandardne umožnené rokovať o návrhoch na vyslovenie nedôvery.
Demokracia na čakačke
Základným problémom podľa Šimečku je, že ministri sa vyhýbajú konfrontácii priamo v pléne Národnej rady (NR) SR. Kým v minulosti sa členovia vlády dokázali pred poslancami obhájiť, súčasný kabinet Roberta Fica podľa neho zvolil taktiku ignorancie a strachu z otvorenej diskusie.
„Očakávam, že parlament bude zaseknutý, že sa nebudú vedieť pohnúť s programom, takže logicky budú odsúvať odvolávania. No ale potom už prichádza na rad aj možné podanie na Ústavný súd. Ak to budú rok v systéme držať, tak tam už je podľa mňa priestor aj na to, aby sa k tomu vyjadril Ústavný súd,“
zdôraznil líder opozície. Pripomenul pritom, že situácia sa už nebezpečne podobá na minulý rok, kedy sa rokovania o vyslovení nedôvery členom vlády presúvali aj niekoľko mesiacov bez možnosti konštruktívnej debaty.
Kto čelí odvolávaniu a čo plánuje koalícia
Počas uplynulých dní zažil parlament sériu zablokovaných schôdzí. Koaliční poslanci sa zámerne neprezentovali, v dôsledku čoho nebola Národná rada SR uznášaniaschopná. Všetky nevybavené opozičné návrhy sa tak automaticky presunuli až na riadnu septembrovú schôdzu.
Predseda poslaneckého klubu Hlas-SD Róbert Puci už avizoval, že vládna väčšina nepodporí ani otvorenie ďalších schôdzí a nevylúčil, že po nazbieraní viacerých návrhov sa k nim zvolá len jedna hromadná mimoriadna schôdza. V parlamente sa tak na jeseň vytvorí dlhý zoznam ministrov, ktorí majú čeliť opozičnej kritike.
Prehľad ministrov, ktorých odvolávanie bolo zablokované alebo sa pripravuje:
|Minister
|Rezort
|Politická nominácia
|Tomáš Taraba
|Ministerstvo životného prostredia
|SNS
|Robert Kaliňák
|Ministerstvo obrany
|Smer-SD
|Richard Takáč
|Ministerstvo pôdohospodárstva
|Smer-SD
|Tomáš Drucker
|Ministerstvo školstva
|Hlas-SD
|Ladislav Kamenický
|Ministerstvo financií
|Smer-SD
|Samuel Migaľ
|Ministerstvo investícií
|Nezávislý
Opozícia rázne odmieta tvrdenia vládnej koalície, že by neustálym podávaním návrhov devalvovala samotný inštitút odvolávania. Podľa lídra progresívcov by k takémuto hromadeniu návrhov vôbec nemuselo prísť. „My by sme to toľko nepodávali, keby bolo jasné, že aspoň niekedy sa tá rozprava otvorí,“ uzavrel na záver Šimečka.