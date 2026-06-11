Slovensko spúšťa prípravy na rozvoj veternej energetiky. Ministerstvo hospodárstva vytypovalo osem špeciálnych akceleračných zón, v ktorých by mohlo vyrásť viac ako dvesto veterných turbín. Hoci štát sľubuje zrýchlené povoľovacie procesy a možnosť finančných kompenzácií pre samosprávy, konečné slovo budú mať samotné obce. Celý projekt má však nečakaný politický háčik – premiér Robert Fico otvorene vyhlásil, že krajina plní len byrokratické požiadavky Bruselu a tento typ elektrární vo svojom energetickom mixe reálne nepotrebuje.
Čo je dôležité
- Osem zón pre turbíny: Štát vybral lokality, kde by v budúcnosti mohlo stáť 207 veterných turbín s celkovým výkonom 1449 megawattov (MW).
- Najväčšia oblasť: Najrozsiahlejší veterný park má potenciál vzniknúť v lokalite Podhájska - Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky.
- Právo veta pre obce: Kľúčovú rolu pri povoľovaní zohrá Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP). Ak dotknutá obec so stavbou nesúhlasí, projekt sa neuskutoční.
- Postoj premiéra: Robert Fico (Smer-SD) tvrdí, že dokument vznikol len pre splnenie cieľov z plánu obnovy a veterné parky Slovensko nepotrebuje.
Návrh dokumentu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR už úspešne prešiel strategickým environmentálnym posudzovaním, no definitívne slovo bude mať až vláda, ktorá ho musí schváliť. Prijatie materiálu sa viaže na míľniky z Plánu obnovy, pričom Slovensko ho musí predložiť Európskej únii do konca augusta.
Rýchlejšia byrokracia, no s prísnymi pravidlami
Ak do vytypovaných zón vstúpi konkrétny investor, spustí sa proces preverovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Po jeho úspešnom ukončení bude pre budovanie veterných parkov platiť takzvané zrýchlené konanie. Zákon v takom prípade garantuje lehotu na vydanie rozhodnutia do 12 mesiacov.
„Je kľúčové zdôrazniť, že zriadenie zón v žiadnom prípade neznamená vynechanie akejkoľvek fázy environmentálneho posudzovania a povoľovania,“
upozorňuje vo svojom materiáli rezort hospodárstva.
Centrálnym orgánom pre celý proces bude Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), ktorá po novom funguje ako špecializovaný stavebný úrad a jednotné kontaktné miesto pre obnoviteľné zdroje energie.
„V tomto zrýchlenom konaní sa však nezabúda na postavenie lokálnych komunít, keďže SIŽP je pri vydávaní zjednoteného povolenia viazaná vyjadreniami dotknutých obcí k stavebnému zámeru. Ich nesúhlasný postoj je pre povoľujúci orgán záväzný,“
garantuje ministerstvo obciam silné postavenie.
Lákadlo pre samosprávy a zoznam lokalít
Aby štát motivoval samosprávy k súhlasu s výstavbou, rezort spomína aj možnú úpravu legislatívy. Tá by obciam garantovala stabilný finančný príjem – minimálny poplatok za inštalovaný výkon počas celej doby prevádzky veternej elektrárne. Súčasťou návrhu sú aj prísne zmierňujúce opatrenia, ako napríklad hlukové limity, dodržiavanie ochranných vzdialeností či povinné režimy vypínania turbín, ktoré majú chrániť migrujúce vtáctvo a netopiere.
Na mape Slovenska by tak mohli veterné turbíny vyrásť v týchto ôsmich lokalitách:
- Prietržka - Sobotište (okres Senica)
- Gbely - Štefanov (okres Skalica)
- Vrakúň - Dolný Štál (okres Dunajská Streda)
- Okoč - Zemianska Olča (okresy Dunajská Streda a Komárno)
- Palárikovo - Nové Zámky (okres Nové Zámky)
- Komjatice - Mojzesovo (okresy Nitra a Nové Zámky)
- Podhájska - Dvory nad Žitavou (okres Nové Zámky)
- Pilotná zóna Východ (okres Michalovce)
Realita samotnej výstavby je však nateraz otázna. Začiatkom júna totiž premiér Robert Fico jasne deklaroval, že štát si síce splní svoje administratívne povinnosti voči Bruselu, avšak vzhľadom na nastavený národný energetický mix veterné parky nepovažuje za potrebné.