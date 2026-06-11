Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v blízkej budúcnosti prevezmú plnú kontrolu nad iránskym ropným trhom a obsadia strategický ostrov Chárk. Šéf Bieleho domu na sociálnej sieti avizoval ďalšie tvrdé vojenské údery a tvrdí, že iránska obrana je už kompletne zničená. Hrozba pozemnej operácie prichádza v čase najtvrdšej eskalácie, kedy obe strany napriek jarnému prímeriu pokračujú vo vzájomných útokoch na Blízkom východe.
Čo je dôležité
- Plán na obsadenie ostrova: USA chcú prevziať kontrolu nad ostrovom Chárk a iránskou ropnou infraštruktúrou.
- Avízo ďalších útokov: Prezident Donald Trump potvrdil, že americké sily udrú na Irán veľmi tvrdo v noci na piatok 12. júna.
- Kľúčový terminál: Ostrov Chárk zabezpečuje približne 90 percent exportu iránskej ropy a je považovaný za najdôležitejší uzol v Perzskom zálive.
- Koniec prímeria: Napriek aprílovej dohode o prímerí prebieha obojstranná vojenská eskalácia; Irán už reagoval útokmi na americké ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
O dramatickom vyhlásení amerického prezidenta informuje TASR. Donald Trump sa prostredníctvom svojej platformy Truth Social obrátil na verejnosť s mimoriadne ostrým varovaním adresovaným Teheránu. Podľa jeho slov Spojené štáty v „nie príliš vzdialenej budúcnosti“ úplne ovládnu iránsky trh s ropou a zemným plynom.
Ďalšie tvrdé údery a venezuelský scenár
Trump vo svojom príspevku sebavedomo vyhlásil, že iránske vojenské kapacity, vrátane námorníctva, letectva a protivzdušnej obrany, sú spolu s väčšinou útočných schopností islamskej republiky zničené. Rovnako avizoval pokračovanie prebiehajúcej vojenskej operácie.
„Dnes večer zaútočia na Irán veľmi tvrdo.“
Šéf Bieleho domu prirovnal plánované prevzatie iránskej ropnej infraštruktúry k nedávnemu vývoju v Južnej Amerike. USA podľa jeho slov získajú nad iránskymi surovinami absolútnu kontrolu.
„Podobne, ako sa nám to podarilo vo Venezuele, čo funguje výborne tak pre Venezuelu, ako aj pre Spojené štáty americké.“
Zakázaný ostrov ako hlavný cieľ
V centre amerického záujmu sa ocitol predovšetkým ostrov Chárk. Stanica Sky News pripomína, že tento strategický bod leží necelých 30 kilometrov od iránskeho pobrežia a viac ako 480 kilometrov severne od Hormuzského prielivu. Funguje ako hlavný iránsky ropný terminál v Perzskom zálive a prechádza ním približne 90 percent všetkého iránskeho ropného exportu.
Na ostrove, ktorý si pre prísne obmedzený prístup vyslúžil prezývku „zakázaný ostrov“, žije zhruba 8000 obyvateľov, z ktorých väčšina pracuje práve v ropnom priemysle. Donald Trump už v minulosti naznačil, že by ho americké sily „mohli ľahko obsadiť“. Podľa informácií agentúry AFP by si však takáto fyzická okupácia ropných terminálov takmer s istotou vyžadovala masívne nasadenie amerických pozemných jednotiek.
Vzájomná odveta a koniec prímeria
Najnovšie varovania a útoky znamenajú definitívny kolaps diplomatických snáh. Americká armáda podnikla tvrdé údery na Irán už počas uplynulých dvoch nocí, čím de facto ukončila prímerie platné od apríla tohto roka.
Teherán však nezostal bez odozvy. Islamská republika v priamej reakcii na tieto údery aktivovala svoje sily a zaútočila na americké vojenské a strategické ciele rozmiestnené v okolitých štátoch – v Bahrajne, Jordánsku a v Kuvajte. Konflikt na Blízkom východe tak naberá celkom nový, oveľa ničivejší rozmer.