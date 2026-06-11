Európska centrálna banka (ECB) bije na poplach. V dôsledku prebiehajúcej vojny s Iránom rázne upravila svoje makroekonomické prognózy pre eurozónu, pričom očakáva výrazne vyššiu infláciu a pomalší hospodársky rast. V reakcii na nepriaznivý vývoj na Blízkom východe a drahšie energie zároveň banka prvýkrát po takmer troch rokoch pristúpila k zvýšeniu kľúčových úrokových sadzieb.
Čo je dôležité
- Prvé zdražovanie peňazí: ECB po takmer troch rokoch zvýšila kľúčovú depozitnú sadzbu z úrovne 2 % na 2,25 %.
- Inflácia mimo kontroly: Priemerná miera inflácie by mala v tomto roku dosiahnuť 3 %, čo je výrazne nad optimálnym cieľom banky.
- Vplyv vojnového konfliktu: Za zhoršenými vyhliadkami stojí vojna s Iránom, ktorá vyvolala prudký nárast cien energií na svetových trhoch.
- Slabší hospodársky rast: Ekonomika eurozóny v tomto roku porastie len o 0,8 %, pričom pôvodné odhady boli optimistickejšie.
O najnovších krokoch a prognózach európskej menovej inštitúcie informuje spravodajca na základe správy agentúry DPA. Európska centrálna banka zverejnila svoje aktualizované dáta bezprostredne po dôležitom štvrtkovom zasadnutí, ktoré prinieslo očakávané, no pre ekonomiku bolestivé rozhodnutia.
Vojna s Iránom predražuje energie aj úvery
Najzásadnejším krokom z pohľadu bežných spotrebiteľov a firiem je prvé zvýšenie úrokových sadzieb po dlhom období stagnácie. Kľúčová depozitná sadzba stúpla v súlade s očakávaniami trhu z 2 % na 2,25 %. ECB týmto krokom reaguje na fakt, že očakávaná inflácia sa pohybuje výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú banka dlhodobo považuje za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Vývoj inflačných očakávaní jasne ukazuje, ako geopolitická situácia na Blízkom východe mení plány ekonómov. Ešte v decembri banka prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne prijateľných 1,9 %. V marci už tento odhad pod tlakom okolností korigovala na 2,6 % a aktuálny základný scenár počíta pre tento rok s infláciou na úrovni rovných 3 %.
Vyhliadky do ďalších rokov
Vojna s Iránom nezasiahla len cenovú hladinu, ale výrazne pribrzdila aj celkový hospodársky výkon menovej únie. Vyhliadky ekonomiky sa medzikvartálne zhoršili a ECB predpovedá, že tohtoročný rast dosiahne len chabých 0,8 %. Marcová prognóza pritom počítala s o niečo silnejším rastom na úrovni 0,9 %.
Prehľad najnovších makroekonomických odhadov Európskej centrálnej banky na najbližšie obdobie prináša nasledujúca tabuľka:
|Rok
|Odhadovaná miera inflácie
|Odhadovaný hospodársky rast
|2026
|3,0 %
|0,8 %
|2027
|2,3 %
|1,2 %
|2028
|2,0 %
|neuvádza sa
Ako ukazuje aktualizovaný model, návrat k vytúženému dvojpercentnému inflačnému cieľu banka očakáva až v roku 2028, za predpokladu, že sa trhy s energiami postupne stabilizujú.