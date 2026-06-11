Nemecký kancelár Friedrich Merz vystúpil v Spolkovom sneme so zásadným prejavom, v ktorom potvrdil neochvejnú podporu Ukrajine a ostro sa pustil do krajne pravicovej opozície. Okrem vojny v Európe, ktorá trvá už viac ako štyri roky, sa dotkol aj eskalujúceho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Nemecko je podľa neho pripravené chrániť Hormuzský prieliv a žiada definitívne zastavenie iránskeho jadrového programu.
Čo je dôležité
- Dlhodobá podpora Kyjeva: Nemecko bude Ukrajine pomáhať tak dlho, ako to bude potrebné. Cieľom je spravodlivý mier zohľadňujúci bezpečnostné záujmy Európy.
- Kritika AfD: Kancelár obvinil opozičnú stranu Alternatíva pre Nemecko z výsmechu ukrajinskému ľudu a z pochybných ciest na recepcie do Moskvy.
- Rokovania o mieri: Merz zdôraznil, že trvalý mier si vyžaduje spoločné rokovania Ukrajiny, Ruska, USA a Európy.
- Ochrana Blízkeho východu: Po skončení vojny medzi USA a Iránom je Nemecko pripravené zapojiť sa do misie na ochranu strategického Hormuzského prielivu.
Spolkový kancelár Friedrich Merz vo svojom štvrtkovom prejave pred poslancami Spolkového snemu jasne deklaroval, že nemecká zahraničná politika voči Ukrajine zostáva nemenná aj po viac ako štyroch rokoch vyčerpávajúcej vojny s Ruskom. Nemecko podľa neho nielenže pokračuje v pomoci, ale aktívne posilňuje východné krídlo NATO, aby čelilo zrejmej pripravenosti Moskvy na ďalšiu eskaláciu.
„Robili sme to včera, robíme to dnes a budeme to robiť aj zajtra, tak dlho, ako to bude potrebné,“
vyhlásil kancelár odhodlane na margo podpory Kyjeva. Kľúčom k ukončeniu konfliktu je podľa neho trvalý a spravodlivý mier. Ten však nemožno dosiahnuť bez širokej medzinárodnej zhody.
„Trvalý mier možno dosiahnuť len prostredníctvom rokovaní, do ktorých budú zapojené Ukrajina, Rusko, USA a Európa – iná cesta neexistuje,“
argumentoval Merz a zdôraznil, že brániaca sa krajina z dlhodobého hľadiska jednoznačne patrí do Európskej únie.
Ostrý odkaz pre extrémistov s pohármi šampanského
Pri téme európskej bezpečnosti a ukrajinského utrpenia si šéf nemeckej vlády nebral servítku pred ústa a tvrdo zaútočil na krajne pravicovú opozičnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD). Obvinil ju z cynizmu a otvorenej kolaborácie s ruským režimom.
„Smeje sa tomu, smeje sa osudu miliónov ľudí v tejto krajine a potom cestuje do Moskvy na recepcie so šampanským. Prajem aj naďalej šťastnú cestu,“
odkázal do lavíc extrémistov.
Nemecko je pripravené chrániť Hormuzský prieliv
Prejav nemeckého lídra sa však neobmedzil len na európsky kontinent. Reagoval aj na dramatický vývoj na Blízkom východe. V súvislosti s aktuálnou vojnou medzi Spojenými štátmi a Iránom apeloval na nevyhnutnosť diplomatického riešenia, ktoré zabezpečí stabilitu celého regiónu.
Nemecko je podľa jeho slov pripravené prevziať svoj diel zodpovednosti a po ukončení bojov sa aktívne podieľať na medzinárodnej vojenskej misii, ktorá zabezpečí voľnú plavbu a ochranu strategického Hormuzského prielivu. Kancelár na záver prejavu zopakoval dlhodobý strategický cieľ Západu, ktorým je definitívne zastavenie a zrušenie iránskeho jadrového programu.