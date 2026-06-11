Opozícia bije na poplach pred prijatím vládnych noviel, ktoré podľa nej paralyzujú boj proti organizovanému zločinu a korupcii na Slovensku. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková a poslankyňa Zuzana Števulová ostro kritizujú zmeny týkajúce sa spolupracujúcich obvinených, známych ako kajúcnici, a účelové prekladanie sudcov na Najvyšší správny súd SR bez výberového konania. Podľa opozície môžu tieto kroky ovplyvniť kľúčové prebiehajúce kauzy, vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka.
Čo je dôležité
- Koniec benefitov v prípravnom konaní: Novela Trestného poriadku navrhuje zrušiť odloženie vznesenia obvinenia či prerušenie stíhania pre kajúcnikov. Benefity (zníženie trestu) by mohli dostať až v súdnej fáze.
- Ohrozenie kľúčových káuz: Opozícia varuje, že zmeny môžu obhajcom pomôcť spochybniť výpoveď Zoltána Andruskóa v kauze vraždy Jána Kuciaka.
- Sudcovia bez výberového konania: Novela zákona o sudcoch umožní preloženie vybraných sudcov Najvyššieho súdu na Najvyšší správny súd bez preverenia ich spôsobilosti.
- Hrozba Ústavným súdom: Progresívne Slovensko avizuje, že v prípade schválenia túto legislatívu napadne na Ústavnom súde SR.
Návrhy z dielne rezortu spravodlivosti vyvolali v parlamente ostrú kritiku. Poslankyňa Mária Kolíková (SaS) vyzvala koaličných poslancov, aby odmietli novelu Trestného poriadku aj novelu zákona o sudcoch a prísediacich. Vládne návrhy podľa nej dávajú absolútnu priechodnosť korupčným kauzám.
Otvorené dvere pre mafiu a korupciu
Bývalá ministerka spravodlivosti upozorňuje, že zmeny na súdoch môžu do systému vniesť netransparentnosť. Presun sudcov z bývalého správneho kolégia Najvyššieho súdu (NS) SR na Najvyšší správny súd (NSS) SR bez štandardného výberového konania považuje za mimoriadne rizikový.
„Vyzývam vládnych poslancov, ak im aspoň trochu záleží na tom, aby sme na Slovensku nedali priestor korupcii, aby odmietli obidva tieto zákony. Aby odmietli, aby nám na NSS SR prešli ľudia, o ktorých nemáme jasno, či u nich nie sú podozrenia z korupcie. Rovnako aby odmietli balík zmien pravidiel pre trestný proces, ktorý vytvorí iba priestor na to, aby sme boli bezzubí v boji proti mafii,“
zdôraznila Kolíková. Upozornila tiež, že nová úprava trestného procesu môže vytvoriť priestor pre obhajcov, aby odmietli výpovede kľúčových svedkov, akým je napríklad Zoltán Andruskó. Neodpustila si ani kritiku podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD), ktorý podľa nej zneužíva pôdu Národnej rady na prednášanie svojej vlastnej obhajoby v prebiehajúcich trestných veciach, čo by mal robiť pred súdom.
Cielená likvidácia inštitútu kajúcnikov
Kriticky sa k zmenám stavia aj poslankyňa Zuzana Števulová (PS). Vláde vyčíta snahu úplne zničiť inštitút spolupracujúceho obvineného s cieľom priamo ovplyvniť aktuálne prebiehajúce trestné konania. Namiesto sľubovaného zrýchlenia a zefektívnenia procesov podľa nej nastane pravý opak a systém sa ešte viac skomplikuje.
Progresívne Slovensko zásadne odmieta aj účelové zmeny týkajúce sa prekladania sudcov. „My s touto účelovou zmenou robenou zjavne pre pár sudcov nesúhlasíme,“ dodala Števulová a potvrdila, že strana je pripravená obrátiť sa na Ústavný súd SR.
Ministerstvo spravodlivosti svoje návrhy obhajuje. Pri zákone o sudcoch argumentuje, že ide o iniciatívny materiál, ktorý má napraviť stav z minulosti, kedy pri zriaďovaní NSS SR neboli akceptované pripomienky odbornej verejnosti. Obe kontroverzné novely sa aktuálne nachádzajú v legislatívnom procese, pričom zákon o sudcoch už poslanci posunuli do druhého čítania.