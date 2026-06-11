Ruské vedenie sa snaží zľahčovať dopady pripravovaných finančných reštrikcií zo strany Západu. Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že nový balík sankcií Európskej únie zameraný na banky a kryptomenové siete nepredstavuje pre domáci trh hrozbu, keďže finančné inštitúcie sa v tomto prostredí naučili dlhodobo profitovať. Vyhlásenia o absolútnej stabilite však prichádzajú v momente, kedy ruská ekonomika zaznamenala prvý štvrťročný prepad za posledné tri roky.
Čo je dôležité
- Útok na krypto a banky: Pripravované opatrenia EÚ majú za cieľ paralyzovať ruský finančný systém prostredníctvom cielenej blokády bánk a digitálnych sietí.
- Ignorovanie hrozieb: Hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že dlhodobé sankcie neodradili najväčšie ruské banky od dosahovania masívnych ziskov a rozvoja.
- Vládny optimizmus: Kremeľ sa odvoláva na slová prezidenta Vladimira Putina, podľa ktorého má centrálna banka situáciu pod absolútnou kontrolou.
- Ekonomický pokles: Oficiálne dáta ukazujú prvé vážne trhliny – ruské hospodárstvo kleslo v prvom štvrťroku o 0,3 %, čo je prvý negatívny výsledok od roku 2023.
O reakcii moskovských oficiálnych miest informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Brusel svojím najnovším sankčným balíkom reaguje na pretrvávajúcu ruskú inváziu na Ukrajine, pričom sa snaží odstrihnúť Moskvu od alternatívnych finančných kanálov.
Sankcie nám v ziskoch nebránia, tvrdí Kremeľ
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na tlačovom brífingu rázne odmietol obavy z toho, že by dodatočné reštriktívne opatrenia zo strany Európskej únie dokázali ochromiť domáce bankovníctvo. Podľa neho je sektor voči vonkajším tlakom imúnny.
„Sankcie sa na naše najväčšie banky vzťahujú už dlho. To im však nebráni dosahovať veľké zisky, rozvíjať a udržiavať absolútnu stabilitu,“
konštatoval Peskov. Zároveň pripomenul stredajšie vyhlásenia Vladimira Putina, ktorý ubezpečoval verejnosť, že celá makroekonomická situácia v krajine je stabilizovaná. Ruská centrálna banka podľa Peskova vývoj pozorne monitoruje a včas implementuje kroky potrebné na ochranu domáceho kapitálu.
Vysoké úroky a vojnové výdavky si berú svoju daň
Nezávislí analytici však upozorňujú, že oficiálny optimizmus Moskvy naráža na čoraz horšie ekonomické ukazovatele. Extrémne náklady na vedenie vojnového konfliktu, masívne preformátovanie trhu a drakonické úrokové sadzby začínajú dusiť hospodársky rast krajiny.
Celkový výkon ruskej ekonomiky sa v súčasnosti odhaduje na približne 2,6 bilióna eur. Agentúra Reuters však poukázala na čerstvé dáta za prvý štvrťrok tohto roka, kedy došlo k poklesu hrubého domáceho produktu o 0,3 %. Ide o vôbec prvý medzikvartálny prepad ruského hospodárstva od začiatku roka 2023, čo naznačuje, že dlhodobý tlak medzinárodných izolácií začína prinášať reálne štrukturálne problémy.