Vláda je ochotná prehodnotiť a úplne zrušiť spornú transakčnú daň, no má to jednu zásadnú podmienku. Štát musí nájsť alternatívne finančné prostriedky, ktoré by vykryli očakávaný masívny výpadok 400 miliónov eur v štátnom rozpočte. Počas štvrtkovej návštevy popradského podniku Tatravagónka to vyhlásil premiér Robert Fico. Zamestnávatelia zároveň prišli s vlastným prorastovým návrhom na podporu podnikového výskumu, ktorý by rozpočet zaťažil len minimálne.
Čo je dôležité
- Zrušenie transakčnej dane v hre: Premiér potvrdil, že ak sa koalícia dohodne na parametroch a nájde chýbajúcich 400 miliónov eur, krok je reálne na stole.
- Stopka pre radikálne škrty: Okamžité plošné zníženie daní a odvodov o miliardy eur Robert Fico odmieta, keďže by to paralyzovalo sociálny štát.
- Impulz pre výskum a vývoj: Priemyselníci žiadajú zvýšenie daňového odpočtu na podnikové investície do výskumu zo 100 % na 200 %.
- Nízke náklady, vysoký efekt: Tento prorastový krok by štátnu kasu stál iba 15 až 20 miliónov eur ročne a premiér ho zaradil do zoznamu zvažovaných opatrení.
O dôležitých odkazoch z dielne vládneho kabinetu smerom k podnikateľskému prostrediu informuje TASR. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) predniesol svoje vyhlásenia na tlačovom brífingu v Poprade, kde požiadal lídrov priemyslu o vecný a racionálny dialóg namiesto prehnaných očakávaní.
Ochrana sociálneho štátu pred miliardovými výpadkami
Hoci premiér vníma kritiku transakčnej dane zo strany firiem, varuje pred unáhlenými krokmi, ktoré by mohli rozvrátiť verejné financie. Podnikatelia nemôžu očakávať, že štát zo dňa na deň pristúpi k radikálnym daňovým úľavám bez adekvátnej náhrady príjmov.
„Nie je možné očakávať, že my zajtra znížime dane a odvody takým spôsobom, že prídeme o tri alebo štyri miliardy eur, pokiaľ ide o príjmy v štátnom rozpočte. To jednoducho nejde. Chápem, že prudké zníženie daní a odvodov by o päť, desať rokov prinieslo nejaký efekt. Ale pokiaľ ide o jednoročný, dvojročný efekt, iba by to znamenalo obrovské výpadky,“
spresnil šéf kabinetu s tým, že prioritou zostáva zachovanie stability a napĺňanie sociálnych programov.
Priemyselníci ponúkajú kompromis pre výskum
Na tlačovej konferencii vystúpil aj hostiteľ stretnutia, predseda predstavenstva spoločnosti Tatravagónka a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Alexej Beljajev. Ten zdôraznil, že slovenský priemysel v aktuálnej situácii nutne potrebuje pomocnú ruku a jasné prorastové stimuly.
Ako ideálne riešenie vidí masívnejšiu podporu inovácií priamo na podnikovej úrovni. Priemyselníci preto vládu oficiálne požiadali o zdvojnásobenie takzvaného superodpočtu na výskum a vývoj.
„Ako aliancia priemyselných zväzov sme na výskum požiadali vládu SR, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 percent. Nie je to nejaký veľký náklad. My sme to počítali, že ročne by to stálo rozpočet možno navyše nejakých 15 až 20 miliónov eur,“
priblížil Beljajev.
Robert Fico reagoval na tento návrh ústretovo. Potvrdil, že táto požiadavka zamestnávateľov sa už nachádza v oficiálnom zozname opatrení s priamym vplyvom na štátny rozpočet. Vláda o nej bude intenzívne rokovať v rámci prípravy finálneho rozpočtového rámca, čím chce demonštrovať záujem o konštruktívnu spoluprácu s domácimi zamestnávateľmi.