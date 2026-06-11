Na slovenskej diaľnici D1 vyhasol ďalší ľudský život. Pri stredajšej (10. 6.) tragickej dopravnej nehode neďaleko Liptovského Mikuláša zahynula vodička osobného auta, ktorá z doposiaľ neobjasnených príčin vpálila do bočných zvodidiel. Jej spolujazdec utrpel vážne zranenia a bol v kritickom stave prevezený do nemocnice. Silný náraz automobil kompletne zdemoloval a vyťažený diaľničný úsek smerom na Poprad museli policajti na niekoľko hodín úplne uzavrieť.
Čo je dôležité
- Fatálny náraz do zvodidiel: Vodička automobilu Škoda Superb narazila na pravej strane vozovky do zvodidiel a zraneniam podľahla priamo na mieste.
- Spolujazdec v nemocnici: Druhý účastník nehody prežil, no kvôli ťažkým zraneniam vyžadoval okamžitý prevoz záchranármi.
- Dopravný kolaps na Liptove: Incident sa odohral na kilometri 273,5. Diaľnica bola smerom na Poprad kompletne neprejazdná, tvorili sa rozsiahle kolóny a obchádzka viedla cez mesto.
- Vyšetrovanie na mieste: K zadokumentovaniu tragédie bol políciou okamžite prizvaný aj nezávislý znalec z odboru cestnej dopravy.
O nešťastnej udalosti, ktorá ochromila večernú dopravu na severe krajiny, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline na svojej sociálnej sieti. Na mieste nehody zasahovali v plnom nasadení všetky záchranné zložky vrátane hasičov, polície a posádok rýchlej zdravotnej pomoci.
Tragická streda na diaľnici
K nehode došlo v podvečerných hodinách na frekventovanom úseku pod Tatrami. Podľa predbežných zistení strážcov zákona viedla vodička osobné motorové vozidlo značky Škoda Superb v smere z Liptovského Mikuláša na Poprad. Z ničoho nič však vozidlo prudko zmenilo smer.
„Vodička osobného motorového vozidla značky Škoda Superb jazdiaca po diaľnici v smere z Liptovského Mikuláša do Popradu z doposiaľ nezistených príčin narazila do zvodidiel na pravej strane vozovky,“
spresnila žilinská krajská polícia.
Sila nárazu bola taká obrovská, že žena za volantom nemala šancu prežiť a lekár musel na mieste konštatovať smrť. Záchranári mali plné ruky práce najmä so zraneným spolujazdcom. Toho po prvotnom ošetrení stabilizovali a v kritickom stave urýchlene transportovali do najbližšieho nemocničného zariadenia.
Úsek kompletne uzavreli, príčiny určí znalec
Kvôli závažnosti situácie museli policajné hliadky nekompromisne pristúpiť k úplnému uzavretiu diaľnice D1 na kilometri 273,5 v smere na Poprad. Vodičov, ktorí zostali stáť v nekonečných kolónach, muži zákona navigovali na obchádzkovú trasu vedúcu priamo cez vnútro mestskej infraštruktúry Liptovského Mikuláša. Kompletné uvoľnenie cesty a odstránenie trosiek trvalo niekoľko hodín.
Presné príčiny, prečo luxusný automobil zišiel z cesty a narazil do oceľových zvodidiel, zostávajú nateraz záhadou. Polícia v tejto súvislosti nenecháva nič na náhodu. Na miesto nešťastia povolala súdneho znalca z odboru cestnej dopravy, ktorý pomôže zrekonštruovať sekundy pred nárazom. Ďalšie okolnosti tejto tragédie sú v tejto chvíli predmetom prebiehajúceho intenzívneho vyšetrovania.