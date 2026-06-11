Vyšetrovateľ slovenskej enviropolície urobil rázny krok v prípade brutálneho usmrtenia psa na východe krajiny. Na prokuratúru podal návrh na obžalobu 35-ročného muža z okresu Michalovce, ktorý mal bezohľadne strieľať do tmy. Jeho projektil zasiahol nevinné spoločenské zviera, ktoré aj napriek okamžitej veterinárnej pomoci na druhý deň v bolestiach uhynulo.
Čo je dôležité
- Návrh na obžalobu: 35-ročný muž čelí trestnému stíhaniu za prečin usmrtenia spoločenského zvieraťa bez primeraného dôvodu.
- Streľba do tmy: K tragickému incidentu došlo v podvečerných hodinách v obci Čečehov, kde obvinený vystrelil z malokalibrovky.
- Zbytočná smrť border kólie: Projektil zasiahol iba dvojročného psa do hrudníka. Zviera utrpelo masívne vnútorné krvácanie.
- Dôrazné varovanie polície: Akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu či usmrteniu zvieraťa je neprípustné a stíhané zákonom.
O ukončení vyšetrovania tohto smutného prípadu informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Prípad opäť otvára dôležitú celospoločenskú tému nezodpovedného narábania so zbraňami a ochrany práv zvierat, ktoré už slovenské zákony nedefinujú ako veci, ale ako živé tvory.
Projektil zasiahol hrudník
Incident sa odohral v novembri minulého roka v katastri malej obce Čečehov v okrese Michalovce. Podľa policajných zistení obvinený muž v podvečerných hodinách manipuloval s malokalibrovou zbraňou. Napriek tomu, že vonku vládla zlá viditeľnosť, sa rozhodol vystreliť priamo do tmy.
Tento hazardný výstrel mal však fatálne následky. Guľka si našla cestu k mladému, iba dvojročnému psovi plemena border kólia, ktorý sa nachádzal v blízkosti. Majitelia postreleného psa okamžite zalarmovali pomoc a zviera previezli na odbornú kliniku.
„Zranené zviera bolo bezprostredne prevezené na veterinárne ošetrenie a následne hospitalizované. Napriek poskytnutej veterinárnej starostlivosti došlo k ďalšiemu krvácaniu do hrudnej dutiny a na nasledujúci deň pes uhynul v dôsledku zlyhania srdca,“
opísala tragické momenty polícia.
Enviropolícia posiela prípad pred súd
Vyšetrovateľ špecializovaného útvaru enviropolície (odbor odhaľovania nebezpečných látok a environmentálnej kriminality) po zhromaždení všetkých dôkazov, znaleckých posudkov a vykonaní potrebných procesných úkonov vyšetrovanie oficiálne uzavrel. Spis putuje na stôl prokurátorovi s jednoznačným návrhom na podanie obžaloby.
Strážcovia zákona v súvislosti s týmto prípadom opätovne apelujú na verejnosť. Upozorňujú, že legislatíva chrániaca zvieratá pred krutosťou sa na Slovensku neustále sprísňuje. Akékoľvek bezdôvodné ubližovanie, streľba či týranie zvierat je v modernej spoločnosti absolútne neakceptovateľné a páchateľom hrozí reálne trestné stíhanie a v krajných prípadoch aj nepodmienečný trest odňatia slobody.