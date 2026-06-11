Maďarský premiér a predseda vládnej strany Tisza Péter Magyar ostro skritizoval opozičné hnutie Fidesz na čele s bývalým predsedom vlády Viktorom Orbánom. Fidesz podľa neho odmieta podporiť pripravované protikorupčné opatrenia a priamo blokuje kroky, ktoré by Maďarsku umožnili získať miliardy eur zo zmrazených fondov Európskej únie. Podľa šéfa kabinetu tým opozícia dokazuje, že jej nezáleží na kolabujúcom zdravotníctve ani na maďarských pracovníkoch.
Čo je dôležité
- Blokovanie eurofondov: Opozičný Fidesz odmieta podporiť reformné protikorupčné balíčky, ktoré sú kľúčovou podmienkou Bruselu pre uvoľnenie zmrazených peňazí.
- Strach z prokuratúry: Orbánova strana sa postavila proti tomu, aby Európska prokuratúra (EPPO) mohla spätne od roku 2021 vyšetrovať rozkrádanie európskych peňazí v Maďarsku.
- Dovoz lacnej pracovnej sily: Fidesz nesúhlasí s legislatívou, ktorá má obmedziť príchod pracovníkov z tretích krajín, čím podľa premiéra nadbieha nadnárodným korporáciám.
- Majetkové priznania: Bývalá vládna strana odmieta novelu, podľa ktorej by malo byť úmyselné falšovanie majetkových priznaní politikov trestným činom.
O ďalšom kole tvrdého politického súboja v Budapešti informuje spravodajca TASR. Premiér Péter Magyar využil sociálnu sieť Facebook, aby detailne poukázal na to, ako sa bývalá vládna garnitúra stavia k očiste verejného života a k obnove ekonomiky.
Vojna o kontrolu nad miliardami z Bruselu
Nová maďarská vláda si ako jednu zo svojich priorít stanovila návrat k transparentnosti a postupné uvoľnenie európskych finančných tokov, ktoré boli dlhodobo zablokované kvôli predošlým sporom o právny štát. Naráža však na tvrdý odpor opozície.
„Nič nové pod slnkom. Fidesz okamžite oznámil, že nepodporuje protikorupčné opatrenia a ani to, že naša krajina dostane miliardy z EÚ. Nezaujíma ich stav zdravotníctva, rozpadajúce sa železnice MÁV, zlé cesty ani ťažkosti maďarských firiem a pracovníkov,“
napísal premiér Magyar na margo postoja poslancov Fideszu v parlamente.
Ochrana predošlých škandálov
Podľa vyhlásenia maďarského premiéra sa Fidesz najviac obáva nezávislého vyšetrovania predošlých finančných operácií. Strana Viktora Orbána totiž odmieta dať zelenú plnej súčinnosti s Európskou prokuratúrou. Tá mala dostať mandát na retroaktívne preverenie všetkých podozrivých tokov eurofondov od roku 2021, kedy sa začali kopiť najväčšie podozrenia z korupcie.
Spor sa vyostruje aj v oblasti sociálnej a hospodárskej politiky. Kým nová vládna strana Tisza presadzuje prísnejšie kvóty a obmedzenia na dovoz lacnej pracovnej sily z krajín mimo EÚ s cieľom chrániť domácich zamestnancov, Fidesz sa podľa Magyara postavil na stranu nadnárodných koncernov, ktoré maďarských pracovníkov dlhodobo zdierajú. Poslednou kvapkou v reformnom balíku je kriminalizácia klamstiev v majetkových priznaniach úradníkov a politikov, čo Orbánova opozícia rovnako zmietla zo stola.