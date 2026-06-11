Najnovší volebný model agentúry NMS Market Research Slovakia za jún 2026 potvrdzuje vedúcu pozíciu hnutia Progresívne Slovensko, ktoré by voľby vyhralo s takmer identickým výsledkom ako minulý mesiac. Druhú priečku si drží Smer-SD, no podrobné dáta odhaľujú dramatické zmeny pod povrchom. Kým víťazovi prieskumu výrazne klesá najvernejšie jadro voličov a Hlas-SD zažíva dlhodobý zostup, najkonzistentnejší rast naprieč všetkými ukazovateľmi zaznamenáva hnutie Republika.
Čo je dôležité
- Stabilný líder s varovaním: PS by získalo 19,7 % hlasov. Hoci si drží prvenstvo, výrazne mu klesá pevné jadro a úspech čoraz viac závisí od nepresvedčených voličov.
- Republika na vzostupe: Hnutie dosiahlo 12,9 % a podľa analytikov predvádza najvýraznejší a najkonzistentnejší medzimesačný aj dlhodobý rast.
- Úpadok Hlasu: Hlas-SD (7,2 %) klesá vo všetkých troch sledovaných parametroch vrátane potenciálu, čo predstavuje najsilnejší dlhodobý prepad.
- Slabnúca účasť: Ochotu prísť k volebným urnám deklarovalo 59 % oprávnených voličov, čo je o dva percentuálne body menej ako v máji.
Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia na vlastné náklady v dňoch 3. až 8. júna 2026. Online zber dát prebiehal na reprezentatívnej vzorke 1002 respondentov starších ako 18 rokov a do parlamentných lavíc by posadil zástupcov celkovo siedmich politických subjektov.
Analýza trendov: Kolísanie lídra a stabilizácia jadra
Pohľad na celkové preferencie hnutia Progresívne Slovensko (PS) síce ukazuje stabilný výsledok, no hlbšia analýza dát odkrýva pre stranu znepokojivé signály. Celkový volebný potenciál hnutia je síce najvyšší na scéne a pohybuje sa okolo úrovne 26 %, no za posledný rok skôr kolíše, než by vykazoval rastový trend. Najväčším problémom lídra je odliv skalných priaznivcov. Pevné jadro PS totiž klesá najrýchlejšie spomedzi všetkých sledovaných subjektov.
Úplne opačný príbeh píše hnutie Republika, ktoré si medzimesačne polepšilo o 1,1 percentuálneho bodu a bezpečne sa usadilo na tretej priečke za stranou Smer-SD.
„Najdynamickejší vývoj zaznamenáva Republika, ktorej rastie celková podpora aj potenciál, pričom si udržuje stabilné jadro. Analytici NMS hodnotia tento vývoj ako najvýraznejší a najkonzistentnejší vzostup spomedzi všetkých strán.“
Zaujímavý posun vykazuje aj SaS, ktorá zaznamenala vôbec najsilnejší rast celkového volebného potenciálu. Jej verné a pevné jadro voličov však zatiaľ zostáva bez zmeny, čo znamená, že strana oslovuje nových sympatizantov, ktorých ešte musí presvedčiť o voľbe.
Rozdelenie mandátov: Kto by zasadol do Národnej rady?
Okrem prvej trojky by zákonný päťpercentný prah potrebný na vstup do parlamentu bez problémov prekročilo hnutie SLOVENSKO, nasledované liberálmi z SaS a upadajúcim Hlasom. Poslednou stranou v parlamente by boli Demokrati, ktorí si síce mierne pohoršili o 0,4 percentuálneho bodu, no so ziskom 5,5 % si udržali pozíciu.
Tesne pred bránami parlamentu nateraz zostáva kresťanskodemokratické KDH (4,8 %) a Maďarská aliancia (4,5 %). Hlbšie pod touto hranicou sa ocitli Sme rodina (3,1 %), Za ľudí (2,9 %), Právo na pravdu (2,7 %) a vládna SNS (2,4 %). Analytici však upozorňujú, že ich celkový volebný potenciál hranicu 5 % dosahuje, takže ich návrat do hry nie je vylúčený.
Presný prehľad strán, ktoré by reálne získali parlamentné kreslá, a ich prepočet na mandáty v 150-člennom pléne prináša nasledujúca tabuľka:
|Politický subjekt
|Volebný model (v %)
|Počet získaných mandátov
|Progresívne Slovensko
|19,7 %
|38
|Smer-SD
|16,4 %
|32
|Republika
|12,9 %
|25
|Hnutie SLOVENSKO
|8,3 %
|16
|SaS
|7,4 %
|14
|Hlas-SD
|7,2 %
|14
|Demokrati
|5,5 %
|11