Slovenský cestovný ruch hlási historický úspech. V apríli navštívilo ubytovacie zariadenia na Slovensku rekordných 464 000 hostí, čím bol prekonaný doterajší absolútny aprílový rekord z predpandemického roku 2019 o 5 %. Podľa najnovších dát Štatistického úradu SR rástol záujem domácich aj zahraničných turistov, pričom štyri kľúčové kraje kompletne prepisovali historické tabuľky návštevnosti.
Čo je dôležité
- Absolútny aprílový rekord: Počet 464 000 ubytovaných hostí prekonal doterajšie maximum z apríla 2019 o 5 % a medziročne stúpol o viac ako desatinu.
- Ťahúňom domáci cestovný ruch: Domáci návštevníci tvorili väčšinu ubytovaných (284 000), čo je medziročne o 9 % viac.
- Návrat cudzincov: Na Slovensko pricestovalo 180 000 zahraničných hostí (medziročne +14 %), pričom tradične dominovali Česi a Poliaci.
- Regionálne rozdiely: Rast zaznamenalo sedem z ôsmich krajov. Polovicu všetkých turistov stiahli Bratislavský a Žilinský kraj, rástol však aj východ.
- Mierny pokles prenocovaní: Hoci prišlo viac ľudí, celkový počet prenocovaní (1,1 milióna nocí) zaostal za rekordom z roku 2019 o 2 %, keďže ľudia volili kratšie pobyty.
Aktuálne čísla potvrdzujú, že hotelieri a majitelia penziónov na Slovensku zažívajú mimoriadne silný štart do roku. Záujem o ubytovanie stúpa u domácich obyvateľov, no výrazne sa prebúdzajú aj trhy našich susedov.
Zahraniční hostia prepisujú históriu
Z celkového počtu ubytovaných tvorili gro domáci turisti, ktorých sa v apríli ubytovalo 284 000. Ešte dynamickejšie však rástol segment zahraničnej klientely. Počet cudzincov stúpol medziročne o 14 % na celkových 180 000, čím sa podarilo prekonať dovtedy najúspešnejší apríl 2019 o takmer 6 %.
Pokiaľ ide o štruktúru zahraničných návštevníkov, kľúčovými partnermi pre slovenský turizmus zostávajú susedné štáty. Najpočetnejšiu skupinu tvorili tradične hostia z Českej republiky, ktorí si ukrojili 26,4-percentný podiel na celkovej aprílovej návštevnosti cudzincov. Druhou najsilnejšou skupinou boli turisti z Poľska s podielom 9,7 %.
Návštevníci na Slovensku strávili celkovo viac ako 1,1 milióna nocí, čo je o necelých 10 % viac ako vlani. Priemerná dĺžka pobytu dosiahla 2,4 noci, čo zároveň vysvetľuje, prečo celkový počet prenocovaní stále o tesné 2 % zaostáva za predpandemickým maximom.
Magnetom sú štyri kraje
Vyšší záujem hostí pocítili takmer všetci podnikatelia naprieč republikou. Aprílový rast evidovalo sedem z ôsmich regiónov, a to v rozpätí od 0,9 % v Nitrianskom kraji až po masívnych 16,2 % v Žilinskom kraji. Jediným regiónom, kde krivka záujmu mierne klesla, bol Trnavský kraj (-2 %).
Až polovicu všetkých ubytovaných hostí na Slovensku absorbovali spoločne dva najsilnejšie kraje – Bratislavský a Žilinský, pričom oba zaznamenali svoje aprílové historické maximá. Tabuľky sa však prepisovali aj na východnom Slovensku.
Prehľad najúspešnejších regiónov v apríli zobrazuje nasledovná tabuľka:
|Kraj
|Počet hostí v apríli
|Trhový podiel a úspechy
|Bratislavský
|133 000
|Najnavštevovanejší región, historický aprílový rekord v počte hostí aj prenocovaní.
|Žilinský
|94 000
|Druhý najsilnejší magnet s rekordným medziročným tempom rastu o 16,2 %.
|Prešovský
|71 000
|Tretia priečka s 15-percentným podielom na celkovej návštevnosti SR a novým aprílovým maximom.
|Košický
|33 000
|Dosiahol historicky najvyššiu aprílovú návštevnosť aj rekordný počet prenocovaní.
Úspešný štart do celého roka
Sľubný apríl nie je náhodným výkyvom, ale pokračovaním stabilného trendu z predchádzajúcich mesiacov.
„V súhrne za prvé štyri mesiace roka sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo viac ako 1,8 milióna hostí, čo predstavovalo medziročný nárast o desatinu. V porovnaní s rovnakým obdobím najúspešnejšieho roka 2019 bola aktuálna návštevnosť vyššia o 9 %.“
Štatistické dáta jednoznačne ukazujú, že slovenský cestovný ruch nielenže definitívne zmazal straty z predchádzajúcich krízových rokov, ale nastavuje novú, výrazne vyššiu latku výkonnosti.