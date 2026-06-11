Okupovaný polostrov Krym a desiatky ruských regiónov zasiahla hlboká palivová kríza. Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvozžajev oznámil okamžité zrušenie a deaktiváciu QR kódov na prídelový benzín, pretože štátne zásoby sa bleskovo minuli. Ruská sieť čerpacích staníc kolabuje po tom, čo ukrajinské drony od začiatku roka 2026 vykonali desiatky úspešných náletov na tamojšie rafinérie. V pasci zostali nielen miestni obyvatelia, ale aj tisícky ruských turistov.
Čo je dôležité
- Kolaps prídelového systému: Systém v štátnej aplikácii „Max“, ktorý obmedzoval nákup na 20 litrov benzínu na auto raz za týždeň, bol pre nedostatok paliva kompletne deaktivovaný.
- Stáť v radoch je zbytočné: Úrady vyzvali občanov, aby vo štvrtok (11. júna) nechodili na čerpacie stanice, palivo je vyhradené len pre kritickú infraštruktúru.
- Turisti v pasci: Na Kryme museli spustiť núdzovú horúcu linku pre ruských dovolenkárov, ktorí pre prázdne nádrže uviazli na polostrove.
- Úspešná stratégia Kyjeva: Podľa dát agentúry Bloomberg zaútočili ukrajinské drony na ruské rafinérie od januára do mája 2026 až 38-krát, z toho 16-krát len v máji.
- Paralizované Rusko: Nedostatok benzínu a zatváranie púmp oficiálne hlási už najmenej 25 ruských regiónov vrátane Krasnodarského kraja.
O dramatickom nedostatku pohonných hmôt informuje TASR s odvolaním sa na telegramový účet gubernátora a nezávislý exilový denník The Moscow Times. Energetická bezpečnosť v regióne sa zosypala ako domček z karát pod tlakom cielenej ukrajinskej ofenzívy na ropný priemysel.
Benzín na prídel zmizol za dve hodiny
Moskvou dosadené úrady sa pokúsili situáciu zachrániť zavedením tvrdého prídelového systému. Cez štátnu aplikáciu „Max“ pridelili každému vozidlu osobný QR kód, ktorý vodičov oprávňoval na jednorazové natankovanie 20 litrov paliva. Systém však narazil na realitu – zásoby na pumpách TES sa vyčerpali v priebehu dvoch hodín a ďalší kód mal byť autám sprístupnený až o sedem dní.
Gubernátor Sevastopola Michail Razvozžajev musel večer 10. júna vyhlásiť kapituláciu tohto plánu a všetky doteraz vydané, no nevyužité kódy nekompromisne deaktivoval.
„Apelujem na všetkých: stáť zajtra (11. júna) v rade na čerpacích staniciach TES je zbytočné. Zajtra po 22.00 h bude nová generácia kódov a ak ste nestihli použiť svoj kód, môžete si zaobstarať nový,“
napísal na Telegrame s tým, že počas štvrtka dostanú palivo výhradne sanitky, hasiči, polícia a verejná doprava.
Uviaznutí dovolenkári a desiatky suchých regiónov
Kríza už naplno zasiahla aj turistický sektor, ktorý je pre okupovaný polostrov kľúčový. Ruský gubernátor Krymu Sergej Aksionov otvorene priznal, že dopyt po palive nie je možné uspokojiť a úrady museli zriadiť špeciálnu asistenčnú linku pre zúfalých ruských turistov, ktorí nemajú ako z polostrova odísť.
Problém sa však zďaleka netýka len Krymu. Podľa zistení mediálneho združenia 7x7 hlási akútny nedostatok benzínu najmenej 25 regulárnych ruských regiónov. V susednom Krasnodarskom kraji už čerpacie stanice hromadne zatvárajú svoje stojany.
Za touto paralyzáciou stojí mimoriadne efektívna taktika ukrajinských ozbrojených síl. Ruské rafinérie boli v roku 2026 terčom útoku celkovo 38-krát. Ruské ministerstvo energetiky bolo pod tlakom týchto udalostí nútené vytvoriť špeciálne priemyselné ústredie, ktoré sa pokúša zaistiť aspoň minimálny chod palivového sektora uprostred masívnych nepriateľských náletov.