Šéf Pentagónu Pete Hegseth navštívil americkú vojenskú základňu na Guantáname a poslal kubánskemu režimu nekompromisné varovanie. Kuba podľa tajných služieb tajne nakupuje stovky útočných dronov z Ruska a Iránu, ktoré by mohli ohroziť americkú pevninu či Floridu. Washington, ktorý už na Havanu uvalil ochromujúcu ropnú blokádu, otvorene hovorí o možnej vojenskej konfrontácii a naznačuje, že Kuba by mohla nasledovať osud susednej Venezuely.
Čo je dôležité
- Výstraha z Pentagónu: Pete Hegseth varoval Kubu pred nákupom zbraní schopných zasiahnuť základňu Guantánamo alebo územie USA.
- Arzenál bezpilotných lietadiel: Podľa spravodajských informácií získala Havana viac ako 300 útočných dronov od Ruska a Iránu.
- Odmietnutie obvinení: Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez tvrdí, že USA si vymýšľajú bezdôvodnú zámienku na novú vojnu.
- Venezuelský scenár: Donald Trump naznačil, že po januárovom únose prezidenta Nicolása Madura vo Venezuele je na rade kubánska vláda.
O narastajúcom napätí v karibskej oblasti informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Cesta ministra obrany Petea Hegsetha na Guantánamo bola už jeho druhou návštevou vo funkcii a zapadá do série mimoriadnych diplomatických a špionážnych misií Washingtonu na tomto strategickom ostrove.
Konfrontácia, ktorú Kuba nezvládne
Hegseth vystúpil s prejavom priamo pred nastúpenými americkými vojakmi, kde dal kubánskemu vedeniu jasne najavo, kde sú červené čiary Spojených štátov. Akékoľvek koketovanie s modernými zbraňovými systémami od globálnych rivalov USA bude mať pre Havanu fatálne následky.
„Nebolo by rozumné, keby sa kubánska vláda pokúšala získať alebo dostala k zbraniam, ktoré by mohli zasiahnuť túto základňu či našu vlasť. Vyvolávali by tým konfrontáciu, ktorú nielenže nechcú, ale by ju neboli schopní ani zvládnuť,“
vyhlásil minister obrany s tým, že budúcnosť ostrova je teraz plne v rukách amerického prezidenta Donalda Trumpa a kubánskych lídrov.
Pred necelým mesiacom americký portál Axios odhalil, že Kuba v tichosti vybudovala masívnu letku bezpilotných strojov. Podľa nemenovaných vládnych zdrojov Havanu už od roku 2023 zásobujú Rusko a Irán. Tieto útočné drony sú rozmiestnené na strategických pozíciách a kubánska armáda mala začať otvorene diskutovať o plánoch na ich prípadné nasadenie proti Floride, americkým námorným lodiam či samotnej základni Guantánamo.
Havana hovorí o klamstvách, CIA pritvrdzuje
Reakcia kubánskej diplomacie na seba nenechala dlho čakať. Minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez ostro obvinil Spojené štáty z fabrikácie dôkazov a šírenia nebezpečných dezinformácií, ktoré majú slúžiť len ako cynická zámienka pre spustenie ďalšej americkej invázie.
Fakty však ukazujú, že Spojené štáty okolo Kuby uťahujú slučku. Hegsethova cesta nasleduje po tom, čo koncom mája základňu navštívil najvyšší americký veliteľ pre operácie v Latinskej Amerike a dva týždne pred ním v Havane tajne rokoval aj samotný riaditeľ CIA John Ratcliffe.
Washington okrem diplomatického tlaku nasadil tvrdé ekonomické páky vrátane ochromujúcej ropnej blokády a drsných sankcií. Prezident Trump navyše opakovane vyslal varovný signál pripomenutím nedávnych udalostí vo Venezuele. Tamojší režim podľahol tlaku USA po tom, čo bol v januári unesený prezident Nicolás Maduro s manželkou. Biely dom tak dáva jasne najavo, že kubánska vláda môže byť ďalšia na rade.