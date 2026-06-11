Blízky východ sa ocitol na pokraji totálnej vojny. Irán oficiálne vyhlásil kompletnú blokádu strategického Hormuzského prielivu a varoval, že na akékoľvek plavidlo v tejto oblasti okamžite zaútočí. Revolučné gardy už hlásia zasiahnutie prvých dvoch lodí. Ide o priamu reakciu Teheránu na masívny nočný úder Spojených štátov, ktoré na iránske ciele vrátane okolia hlavného mesta vypálili desiatky rakiet Tomahawk.
Čo je dôležité
- Úplné uzavretie prielivu: Iránska armáda zablokovala Hormuzský prieliv pre všetky plavidlá vrátane obchodných lodí a ropných tankerov.
- Prvé zasiahnuté ciele: Revolučné gardy potvrdili, že už stihli zaútočiť na dve lode, ktoré sa pokúsili prielivom nelegálne preplávať.
- Masívna odveta USA: Americká armáda zaútočila na ciele v Iráne pomocou 49 rakiet Tomahawk, výbuchy otriasli aj mestami v blízkosti Teheránu.
- Rozkaz od Trumpa: Nálety vopred avizoval americký prezident Donald Trump spoločne s novým ministrom obrany Peteom Hegsethom.
O dramatickom vývoji situácie, ktorý znamená doposiaľ najvážnejšiu eskaláciu konfliktu, informuje TASR na základe správ agentúry AFP, DPA a katarskej televízie al-Džazíra. Rozhodnutie o úplnej námornej blokáde paralyzuje globálny obchod s ropou.
Každá loď bude terčom
Iránske vojenské velenie pristúpilo k radikálnemu kroku okamžite po tom, čo americké rakety zasiahli vojenské objekty na iránskom území. Podľa Teheránu sa bezpečnostná situácia v regióne zásadne zmenila a civilná doprava už nie je možná.
„Akákoľvek lodná doprava cez Hormuzský prieliv bude cieľom útoku. Prieliv je teraz úplne uzavretý pre všetky typy plavidiel,“
uviedlo iránske centrálne velenie Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré zverejnila agentúra Tasním. Štátna televízia IRIB a agentúra Mehr vzápätí priniesli informácie od iránskych Revolučných gárd, podľa ktorých boli úspešne zasiahnuté už dve lode, ktoré ignorovali zákaz a pokúsili sa cez zablokovaný Hormuzský prieliv preplávať.
Americký úder ochromil Teherán
Vojenská akcia Spojených štátov prišla krátko pred polnocou stredaeurópskeho letného času. Ozbrojené sily USA spustili koordinovaný útok na viaceré strategické ciele priamo vo vnútrozemí islamskej republiky. Zásahy potvrdili aj iránske médiá, ktoré hlásili masívne výbuchy na juhu krajiny a v tesnej blízkosti hlavného mesta Teherán, kde armáda aktivovala systémy protivzdušnej obrany.
Americká televízia Fox News s odvolaním sa na priame vyjadrenia prezidenta uviedla, že Pentagón nasadil do tejto operácie mimoriadnu silu.
„Americká armáda použila pri najnovšom útoku 49 rakiet Tomahawk, pričom viaceré z nich zasiahli ciele len niekoľko desiatok kilometrov od iránskeho hlavného mesta,“
informovala stanica. Tento tvrdý úder bol priamym naplnením hrozieb, ktoré cez deň verejnosti adresovali americký prezident Donald Trump a minister obrany Pete Hegseth. Svetové trhy momentálne s hrôzou očakávajú, ako na kompletné odstavenie kľúčovej ropnej tepny zareagujú ceny energií.