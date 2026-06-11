Nový riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman musel rázne zakročiť a obhájiť čisto mužské zloženie najnovšej posádky pre lunárny program Artemis. Čelí totiž vlne kritiky, že vesmírna agentúra podľahla politickému tlaku prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nariadil tvrdé škrty v programoch diverzity a inklúzie. Isaacman akékoľvek politické čistky odmieta a tvrdí, že rozhodovali len čisté kapacity astronautov.
Čo je dôležité
- Výlučne mužský tím: Posádku misie Artemis 3 budú tvoriť štyria muži, čo vyvolalo búrlivú debatu o plnení predchádzajúcich sľubov.
- Podozrenia z politického vplyvu: Kritici spájajú výber s nariadením Donalda Trumpa, ktorý federálnym agentúram prikázal zrušiť programy rozmanitosti, rovnosti a inklúzie (DEI).
- Obrana vedenia NASA: Jared Isaacman zdôraznil, že zloženie posádky neurčujú politickí nominanti, ale autonómny Zbor astronautov na základe odbornosti.
- Odklad pristátia na Mesiaci: Misia Artemis 3 (koniec roka 2027) nakoniec na povrchu Mesiaca nepristane. Otestuje technológie na obežnej dráhe Zeme a návrat ľudí na Mesiac sa posúva na misiu Artemis 4 v roku 2028.
O rozruchu okolo prestížneho vesmírneho programu informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Spor o obsadenie kresiel v kozmickej lodi ukazuje, ako hlboko zasahujú domáce politické reformy nového amerického kabinetu do fungovania doteraz striktne apolitických vedeckých inštitúcií.
Politika bokom, rozhoduje pripravenosť misie
Šéf NASA Jared Isaacman reagoval na narastajúcu kritiku priamo na sociálnych sieťach. Odmietol akékoľvek špekulácie o tom, že by zoznamu letiacich astronautov predchádzalo politické kádrovanie zo strany Bieleho domu.
„Zloženie posádok neovplyvňujú politickí nominanti, ale rozhoduje o ňom Zbor astronautov NASA na základe odbornosti, skúseností a pripravenosti. Posádka je zostavená tak, aby mala najväčšiu šancu splniť ciele misie,“
vyhlásil riaditeľ úradu, aby upokojil situáciu vnútri vedeckej komunity.
NASA v utorok oficiálne predstavila kompletnú zostavu pre očakávanú misiu Artemis 3, ktorej štart je naplánovaný na záver roka 2027. Do vesmíru poletia Američania Randy Bresnik, Frank Rubio, Andre Douglas a taliansky astronaut Luca Parmitano, ktorý zastupuje Európsku vesmírnu agentúru (ESA).
Pôvodné plány počítali s tým, že práve táto misia vráti človeka na povrch Mesiaca prvýkrát od roku 1972. Strategické priority sa však zmenili. Artemis 3 sa po novom zameria na komplexné testovanie kľúčových technológií na obežnej dráhe Zeme. Skutočné pristátie ľudskej posádky na lunárnom povrchu zrealizuje až následná misia Artemis 4 v roku 2028.
Tichý ústup od veľkých sľubov o diverzite
Súčasné čisto mužské zloženie tímu je však v ostrom kontraste s dlhodobou rétorikou, ktorú vesmírna agentúra razila v uplynulých rokoch. Vedenie NASA predtým opakovane a hrdo deklarovalo, že v rámci programu Artemis prepíše históriu a na povrch Mesiaca vyšle prvú ženu a osobu inej farby pleti.
Už vlani však z niektorých oficiálnych webových stránok agentúry potichu zmizli texty týkajúce sa tohto sociálneho záväzku a diverzity v širšom zmysle. K radikálnemu upratovaniu webov došlo po tom, ako prezident Donald Trump vydal nekompromisné nariadenie, ktorým zakázal federálnym agentúram financovať a realizovať programy DEI (rozmanitosť, rovnosť a inklúzia). Hoci agentúra oficiálne nepovedala, že na diverzitu rezignovala, zo svojich strategických dokumentov ju nateraz kompletne vymazala.
Pre porovnanie, predchádzajúca úspešná misia Artemis 2, ktorá v apríli tohto roka úspešne obletela Mesiac, bola personálne uzatvorená ešte pred návratom Trumpa k moci. Jej zloženie plne odrážalo pôvodné multikultúrne ciele – letu sa zúčastnili Victor Glover (prvý afroamerický astronaut na lunárnej orbite), Christina Kochová (prvá žena na takejto misii), Kanaďan Jeremy Hansen a veliteľ Reid Wiseman.