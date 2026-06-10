Americký prezident Donald Trump šokoval vyhlásením o tajnej vojenskej operácii na Blízkom východe. Na svojej sociálnej sieti oznámil, že minulý mesiac nariadil armáde chrániť ropné tankery v kľúčovom Hormuzskom prielive. Podľa jeho slov misia zachránila svetový trh pred kolapsom, pričom nekompromisne vyhlásil, že strategickú vodnú cestu teraz plne kontrolujú Spojené štáty. Minister energetiky však jeho bombastické slová pred Kongresom čiastočne krotil a uviedol ich na pravú mieru.
Čo je dôležité
- Tajná misia odhalená: Donald Trump priznal, že minulý mesiac poslal americkú armádu chrániť komerčné lode pred iránskou hrozbou.
- Obrovské objemy ropy: Operácia podľa Bieleho domu zabezpečila bezpečný prechod pre viac ako 200 lodí a 100 miliónov barelov ropy.
- Slovná kapitulácia Iránu: Trump tvrdí, že iránska armáda je porazená a tamojšia ekonomika je po sankciách a blokádach v troskách.
- Korekcia z vlastných radov: Americký minister energetiky Chris Wright potvrdil pomoc armády, no odmietol, že by USA cez prieliv vyvážali vlastnú ropu.
O nečakanom vyhlásení úradujúceho amerického prezidenta informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Donald Trump si pre zverejnenie týchto strategických informácií vybral svoju domovskú platformu Truth Social, kde opäť zvolil mimoriadne tvrdú rétoriku voči Teheránu.
Prieliv kontrolujú USA, nie Irán
Podľa Trumpovho príspevku bol zásah amerických ozbrojených síl nevyhnutný na udržanie stability globálneho trhu s energiami, s ktorým v posledných mesiacoch masívne zamávali vzájomné vojenské strety v regióne. Úspech utajenej operácie považuje za jasný dôkaz americkej dominancie.
„Hormuzský prieliv KONTROLUJÚ SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ – NIE Irán. Iránska armáda je porazená a iránska ekonomika je v troskách,“
napísal sebavedomo šéf Bieleho domu, čím chcel demonštrovať, že islamská republika stratila kontrolu nad svojím najbližším námorným priestorom.
Minister v Kongrese vysvetľoval „neformálny“ slovník
Trumpove slová však okamžite vyvolali vlnu otázok na domácej politickej scéne. Počas plánovaného vypočutia pred výborom Snemovne reprezentantov Kongresu USA musel situáciu osobne vysvetľovať americký minister energetiky Chris Wright. Podľa agentúry Reuters musel minister korigovať dojem, že by Spojené štáty cez prieliv masívne vyvážali milióny barelov vlastnej ropy, ako to mohlo z prezidentovho textu vyznievať.
Wright pred kongresmanmi potvrdil, že americká armáda skutočne zohrala kľúčovú úlohu a fyzicky pomohla pri bezpečnej preprave tankerov spojencov. Na priamu otázku opozičných poslancov, či prezident Trump verejnosti klame, však minister reagoval diplomaticky. Uviedol, že si to nemyslí. Podľa Wrighta prezident len svojím typickým, „neformálnym“ spôsobom opisoval úspešné medzinárodné úsilie o úplné zastavenie vývozu iránskej ropy na svetové trhy.
Šéf rezortu energetiky zároveň dodal dôležité ekonomické dáta. Už v utorok totiž avizoval, že za posledný týždeň zaznamenali satelitné systémy „výrazný“ nárast objemu úspešne prepravovanej ropy cez Hormuzský prieliv, čo potvrdzuje, že námorná blokáda sa uvoľňuje a medzinárodná ochrana komerčných lodí prináša reálne výsledky.