Spoluzakladateľ Microsoftu Bill Gates absolvoval v stredu ostro sledované neverejné vypočutie pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov Kongresu USA. Témou bol jeho niekdajší vzťah so zosnulým sexuálnym delikventom Jeffreyom Epsteinom. Gates pred kongresmanmi rázne odmietol, že by vedel o Epsteinových zverstvách alebo že by sám niekomu ublížil. Zároveň však šokoval priznaním, že ho finančník v minulosti tajne vydieral pre manželskú neveru.
Čo je dôležité
- Predvolanie pred Kongres: Bill Gates svedčil za zatvorenými dverami po tom, čo ministerstvo spravodlivosti zverejnilo nové dokumenty o jeho kontaktoch s Epsteinom.
- Rázne odmietnutie viny: Gates vyhlásil, že nikomu neublížil a nikdy nenavštívil Epsteinov súkromný ostrov, ranč ani sídlo na Floride.
- Pokus o vydieranie: Miliardár priznal, že Epstein získal citlivé informácie o jeho mimomanželskom vzťahu a pokúsil sa ich neúspešne využiť na nátlak.
- Hlboká ľútosť: Gates pred výborom vyhlásil, že stretnúť sa s Epsteinom bola obrovská chyba a mrzí ho, ak mu kontakt s ním dodal spoločenskú dôveryhodnosť.
O detailoch z neverejného vypočutia informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Vyšetrovanie Výboru pre dohľad sa zameriava na to, ako hlboko dokázal odsúdený finančník Jeffrey Epstein preniknúť do kruhov najvplyvnejších ľudí planéty predtým, než v roku 2019 spáchal vo väzení v New Yorku samovraždu.
Filantropia ako dokonalá návnada
Podľa svedectva Billa Gatesa ho s Epsteinom v roku 2011 zoznámili ľudia, ktorým plne dôveroval v rámci svojich charitatívnych aktivít. Finančník sa prezentoval ako človek, ktorý dokáže pre globálne zdravotnícke projekty zabezpečiť miliardy dolárov. Hoci Gates vedel o jeho predošlých problémoch so zákonom, rozsah a závažnosť jeho zločinov vtedy vraj vôbec nechápal.
Intenzívne rozhovory prebiehali v rokoch 2011 až 2014, no k žiadnemu reálnemu darcovstvu nakoniec neviedli. Gates definitívne preťal všetky kontakty v decembri 2014.
„V prvom rade som sa s Epsteinom nikdy nemal stretnúť. Ak mu čas, ktorý som s ním strávil, dodal dôveryhodnosť, je mi to veľmi ľúto,“
konštatoval pred výborom skrúšený technologický magnát.
Vydieranie pre manželskú neveru
Kongresmanov mimoriadne zaujímal koncept e-mailu z roku 2013, ktorý sa našiel v tzv. Epsteinových spisoch. V ňom finančník naznačoval, že Gatesovi pomáhal zametať stopy po jeho záletoch. Gates síce samotný koncept označil za podvodný, no potvrdil mrazivé pozadie – Epstein o jeho nevere vedel a chcel z toho vyťažiť maximum.
„Nebol v tom úspešný, ale ukazuje to niektoré spôsoby, akými sa snažil využiť svoje kontakty so mnou na presadzovanie svojich cieľov,“
priznal Gates s tým, že išlo o priamy pokus o nátlak a diskreditáciu. Dnes už podľa vlastných slov jasne vidí, že Epstein cynicky parazitoval na slávnych menách, aby si vybudoval spoločenský štít.
Politici sa v hodnotení nezhodli
Reakcie členov kongresového výboru po skončení neverejného vypočutia ukázali tradičné politické rozdelenie. Republikánsky kongresman Tim Burchett poznamenal, že Gates bol na otázky vynikajúco pripravený, no nepriniesol veľa nového a neprezradil žiadne ďalšie mená z Epsteinovho notesa.
Naopak, demokratický zástupca Robert Garcia vyhlásil, že Gatesove odpovede boli pre vyšetrovanie mimoriadne nápomocné a poskytol cenné informácie o iných osobách, ktoré sa okolo finančníka pohybovali.
Výbor pre dohľad berie vyšetrovanie tejto siete smrteľne vážne. Pred ním už v minulosti museli o svojich kontaktoch s Epsteinom svedčiť napríklad aj bývalý americký prezident Bill Clinton s manželkou Hillary Clintonovou či súčasný minister obchodu Howard Lutnick.