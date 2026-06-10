Nemecký investigatívny týždenník Der Spiegel priniesol šokujúce odhalenie z odtajnených spisov miliardára a sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. V dokumentoch sa objavilo meno nemeckej modelky vystupujúcej pod menom „Michele“, ktorá je nezvestná už takmer 11 rokov. Stopy vedú k modelingovému agentovi Danielovi Siadovi, ktorého francúzske úrady podozrievajú z napomáhania pri obchode s ľuďmi.
Čo je dôležité
- Záhadné zmiznutie: Mladá Nemka Michele odišla zo svojho rodného domu v septembri 2015 vo veku 22 rokov a odvtedy o nej nikto nepočul.
- Kompromitujúce e-maily: Meno modelingového agenta Daniela Siadu sa v Epsteinových spisoch objavuje často, pričom finančníkovi posielal fotky a telesné miery dievčat.
- Mrazivý odkaz: Pri fotografiách nezvestnej Michele poslal Siada Epsteinovi správu s textom „budeš ju milovať“.
- Chýbajúce dôkazy: Nateraz neexistuje priamy dôkaz, že sa modelka s Epsteinom reálne stretla, a jeho bývalí asistenti ju nikdy nevideli.
O mrazivom náleze v dokumentoch zosnulého amerického finančníka informovala agentúra DPA s odvolaním sa na nemecký týždenník Der Spiegel. Prípad opäť otvára temnú kapitolu Epsteinovej medzinárodnej siete, do ktorej boli masívne zapojení vplyvní ľudia z módneho a modelingového priemyslu.
„Budeš ju milovať“
Vyšetrovanie ukazuje, že nezvestná Michele bola pred svojím zmiznutím dlhodobo v kontakte s modelingovým agentom Danielom Siadom. Siada momentálne čelí vo Francúzsku závažnému vyšetrovaniu pre podozrenie, že pomáhal Jeffreyovi Epsteinovi vyhľadávať, zneužívať a obchodovať so ženami. Hoci Siada všetky obvinenia rázne odmieta, jeho e-mailová komunikácia s Epsteinom odhaľuje cynické praktiky.
Podľa zistení nemeckého týždenníka Siada pravidelne posielal Epsteinovi fotografie mladých žien spolu s ich presnými telesnými mierami a komentármi, v ktorých vyzdvihoval ich fyzickú krásu. Medzi nimi boli aj zábery mladej Nemky. Napriek mrazivému textu, ktorý k jej fotkám priložil, novinári zdôrazňujú, že neexistuje žiadny priamy dôkaz o tom, že by Michele do Epsteinovho sídla niekedy reálne dorazila. Dvaja bývalí asistenti finančníka navyše potvrdili, že ju v jeho blízkosti nikdy nevideli. Samotný Siada ani jeho právny zástupca na opakované žiadosti redakcie o vyjadrenie nereagovali.
Matka už nedúfa v zázrak
Pre rodinu nezvestného dievčaťa je prepojenie na Epsteinov prípad obrovskou ranou. Michele zmizla bez stopy ako 22-ročná ešte v septembri 2015 a rodina prežíva vyše desaťročie nepredstaviteľného strachu.
„Myslím si, že už nie je nažive. Že jej niečo urobili,“
cituje nemecký týždenník zúfalú matku modelky, ktorá sa po rokoch bezradnosti a po preštudovaní nových informácií obáva toho najhoršieho scenára.
Pripomeňme, že americký miliardár Jeffrey Epstein bol už v roku 2008 odsúdený za zneužívanie a získavanie sexuálnych služieb od maloletých dievčat. V roku 2019 zomrel vo väzenskej cele v New Yorku, kde podľa oficiálnych záverov spáchal samovraždu ešte predtým, než sa stihol postaviť pred súd za rozsiahle obvinenia z medzinárodného obchodu s ľuďmi na sexuálne účely.