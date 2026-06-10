Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa na budúci týždeň osobne zúčastní na summite skupiny G7 vo Francúzsku. Oznámil to francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je cieľom návštevy obnovenie slabnúceho konsenzu o podpore Kyjeva. Diskusie budú podľa Paríža mimoriadne náročné, keďže európski lídri narážajú na odlišné postoje amerického prezidenta Donalda Trumpa. Okrem Ukrajiny bude summit urgentne riešiť aj ropnú krízu na Blízkom východe.
Čo je dôležité
- Zelenskyj na G7: Ukrajinský prezident vystúpi v utorok ráno na summite vo francúzskom kúpeľnom meste Évian na brehu Ženevského jazera.
- Rozpory s Trumpom: Macron otvorene priznal, že v rámci G7 je potrebné obnoviť jednotu, ktorá dostáva trhliny pre rozdielne názory Donalda Trumpa.
- Blízkovýchodný uzol: Na summit sú mimoriadne pozvaní aj lídri Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a SAE.
- Hrozba pre ekonomiku: Západ a arabskí partneri budú riešiť uzavretie Hormuzského prielivu a s tým spojené prudko rastúce ceny benzínu a nafty.
O diplomatických plánoch najvyspelejších ekonomík sveta informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil detaily nadchádzajúceho summitu počas stretnutia so zástupcami občianskej spoločnosti v Elyzejskom paláci.
Hľadanie konsenzu zoči-voči Trumpovi
Paríž vidí v nadchádzajúcom stretnutí kľúčovú, no komplikovanú príležitosť na urovnanie vnútorných sporov v západnom bloku a na reštartovanie spoločnej stratégie voči ruskej agresii.
„Je to pre nás veľmi dôležité, pretože musíme obnoviť konsenzus v rámci G7 na podporu Ukrajiny v rôznych aspektoch vojny vrátane potreby rokovaní,“
vysvetlil Macron. Francúzsky prezident týmto vyhlásením otvorene narážal na napäté vzťahy a hlboké názorové nezhody, ktoré momentálne panujú medzi európskymi vládami a novou americkou administratívou, ktorú vedie Donald Trump. Účasť prezidenta Volodymyra Zelenského má pomôcť vrátiť tému pomoci napadnutej krajine do jednotných koľají.
Ropná kríza a zablokovaný prieliv
Francúzsky summit v meste Évian však nebude len o ukrajinskom boji s Ruskom. Dramatický vojenský vývoj na Blízkom východe prinútil Francúzsko flexibilne rozšíriť zoznam hostí. Na utorkové špeciálne zasadnutie preto dostali pozvánku aj lídri kľúčových arabských štátov – Egypta, Saudskej Arábie, Kataru a Spojených arabských emirátov.
Hlavnou témou tejto rozšírenej debaty bude kritická situácia v Perzskom zálive, kde došlo k uzavretiu strategického Hormuzského prielivu. Tento krok má podľa Macrona okamžitý a reálny vplyv na svetové ekonomiky, čo pociťujú občania po celom svete prostredníctvom prudko rastúcich cien pohonných hmôt. Súčasťou diskusií budú aj urgentné rokovania o krokoch Iránu. Podľa francúzskeho prezidenta je v tejto chvíli veľmi dôležité pokúsiť sa s arabským svetom nájsť spoločné spôsoby a prostriedky spolupráce, aby sa predišlo globálnemu ekonomickému kolapsu.