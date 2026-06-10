Americký prezident Donald Trump v Bielom dome otvorene vyhlásil, že Spojené štáty podniknú novú vlnu „veľmi tvrdých“ útokov proti Iránu. Reagoval tak na stredajšiu raketovú odvetu Teheránu a varoval verejnosť, aby neodchádzala od televíznych obrazoviek. Nádej na rýchle uzatvorenie mierovej dohody na Blízkom východe, ktorú Trump predpovedal len pred pár dňami, sa tak definitívne rozplynula.
Čo je dôležité
- Nové hrozby z Bieleho domu: Donald Trump oznámil, že USA opätovne a s plnou tvrdosťou udrú na Irán.
- Odkaz novinárom: Prezident reportérom odkázal, aby mali zapnuté televízory, čím naznačil bezprostredne hroziacu vojenskú akciu.
- Stroskotané rokovania: Podľa Trumpa bol mier na dosah, no iránski vyjednávači vodili USA za nos a považovali ich za hlupákov.
- Prudká eskalácia: Stredajšie vzájomné útoky znamenajú najväčší konflikt od začiatku platnosti prímeria z 8. apríla.
O nekompromisnom postoji šéfa Bieleho domu informuje TASR na základe správ agentúr AFP, AP a britskej stanice Sky News. Situácia v regióne prudko eskalovala po tom, čo Irán v stredu zaútočil na americké základne v Jordánsku a Bahrajne. Teherán tým reagoval na predchádzajúce ranné nálety USA, ktoré boli odplatou za zostrelenie amerického vrtuľníka neďaleko pobrežia Ománu.
Sledujte televíziu, nič nezmeškáte
Americký prezident si pred novinármi nedával servítku pred ústa a dal jasne najavo, že vojenská mašinéria Spojených štátov sa nezastaví.
„Včera sme ich tvrdo zasiahli a dnes ich zasiahneme znova,“
varoval Donald Trump. Vzápätí prítomným zástupcom médií adresoval mrazivý odkaz, aby si nechali zapnutú televíziu, ak nechcú nič zmeškať.
Tieto slová zazneli ako priama reakcia na jeho predchádzajúci príspevok na sociálnych sieťach. V ňom Trump ostro napísal, že Iránu trvali mierové rokovania príliš dlho a teraz za svoju nerozhodnosť a taktizovanie bude musieť draho zaplatiť.
Koniec hry na hlupákov
Prezident USA neskrýval hlbokú frustráciu z prístupu iránskej diplomacie, ktorá podľa neho len naťahovala čas a zneužívala dobrú vôľu Washingtonu.
„Boli sme naozaj blízko k dohode, ale oni nás neustále vodia za nos, neustále nás považujú za hlupákov. Mali by podpísať dohodu. Je to dobrá dohoda. Neviem, čo robia,“
vyhlásil šéf Bieleho domu.
Súčasný vývoj je v ostrom kontraste s Trumpovými optimistickými vyhláseniami spred stredajšej vojenskej akcie. Ešte nedávno totiž tvrdil, že napriek vyostreným útokom medzi Iránom a Izraelom, ktoré utíchli v pondelok, by mohla byť komplexná mierová dohoda o ukončení konfliktu na Blízkom východe podpísaná v priebehu dvoch či troch dní. Namiesto mieru však región čelí najväčšiemu vojenskému stretu od 8. apríla, kedy začalo platiť oficiálne prímerie.