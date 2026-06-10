Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu dôrazne varoval pred bezprostredným rizikom vypuknutia plnohodnotnej vojny na Blízkom východe. Reagoval tak na prudkú eskaláciu napätia a vzájomné vojenské údery medzi Iránom a Spojenými štátmi, ktoré definitívne prelomili doterajšie dohody a pochovali krehké prímerie.
Čo je dôležité
- Varovanie pred veľkou vojnou: António Guterres upozornil, že lokálne prestrelky môžu rýchlo prerásť do nekontrolovateľného globálneho konfliktu.
- Koniec prímeria: Najnovšia vlna útokov predstavuje najvážnejšiu eskaláciu od 8. apríla, kedy vstúpilo do platnosti obojstranné prímerie.
- Raketová odveta: Po amerických náletoch na iránske územie zaútočil Teherán na vojenské základne USA v Jordánsku a Bahrajne.
- Zdesenie obrancov práv: Šéf OSN pre ľudské práva Volker Türk vyjadril hlboké znepokojenie a apeloval na bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodného práva.
O dramatickom vývoji situácie informuje TASR na základe správy agentúry AFP. Šéf OSN António Guterres predniesol svoj varovný prejav na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN v Ženeve, ktoré bolo urýchlene zvolané kvôli kritickej situácii na Blízkom východe.
Riziko netreba podceňovať
Podľa generálneho tajomníka svetové spoločenstvo momentálne čelí momentu, kedy sa situácia v regióne môže kedykoľvek vymknúť spod kontroly civilnej diplomacie.
„Nemali by sme podceňovať riziko, že menšie boje prerastú do plnohodnotného konfliktu, alebo inými slovami – do plnohodnotnej vojny,“
vyhlásil Guterres pred diplomatmi v Ženeve.
Kríza vygradovala po tom, čo Irán v stredu podnikol masívne dronové a raketové útoky na americké vojenské základne v Jordánsku a na sídlo 5. flotily v Bahrajne. Išlo o priamu reakciu na predošlé ranné letecké údery Spojených štátov na iránske ciele, ktorými Washington trestal zostrelenie svojho útočného vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu.
Zdesenie nad porušením dohôd
Na kľúčovom diplomatickom stretnutí vystúpil aj vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Ten neskrýval hlboké rozčarovanie nad tým, ako rýchlo dokázali obe vojenské mocnosti ignorovať mierové dohody z jarnej rekonštrukcie vzťahov.
„Vždy cítime úľavu, keď sa ohlási prímerie, ale prímerie sa musí dodržiavať v plnej miere. Medzinárodné právo sa musí dodržiavať v plnej miere,“
zdôraznil Türk, pričom vyjadril otvorené zdesenie nad aktuálnym bleskovým tempom vojenskej eskalácie.
Najnovšie udalosti znamenajú pre Blízky východ najtemnejší scenár za posledné mesiace. Krehké prímerie, ktoré medzi USA a Iránom začalo platiť 8. apríla a bolo neskôr predĺžené, je po stredajších útokoch definitívne minulosťou.