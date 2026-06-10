Maďarsko a Nemecko sa dohodli na výraznom posilnení bilaterálnych vzťahov. Počas nadchádzajúcej jesene uskutočnia rozsiahle ministerské konzultácie zamerané na štyri strategické oblasti – digitalizáciu, vzdelávanie, dopravu a energetiku. Po stredajšom rokovaní v Berlíne to oznámila šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová, ktorá rokovala so svojím nemeckým náprotivkom Johannom Wadephulom.
Čo je dôležité
- Štyri kľúčové oblasti: Jesenné vládne konzultácie sa zamerajú na digitalizáciu, vzdelávanie, dopravu a energetiku.
- Oficiálne fórum: Berlín a Budapešť už odštartovali prípravy na nemecko-maďarské fórum, ktoré má byť dôležitým symbolom vzájomných vzťahov.
- Nadväznosť na NATO: Stretnutie ministrov nadviazalo na ich predchádzajúce neformálne rozhovory vo švédskom Helsingborgu.
- Rezortný dialóg: Cieľom plánovaných konzultácií je prepojiť konkrétnych ministrov oboch vlád zodpovedných za kľúčové hospodárske a spoločenské sektory.
O dôležitom diplomatickom posune informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na maďarský server 24.hu. Stredajšie bilaterálne rokovanie v Berlíne poskytlo šéfom diplomacií oboch štátov dostatočný priestor na detailné prediskutovanie dôležitých strategických otázok.
Prípravy na kľúčové jesenné fórum
Podľa vyjadrenia maďarskej ministerky zahraničných vecí Anity Orbánovej už obe hlavné mestá odštartovali oficiálne technické aj diplomatické prípravy na očakávané jesenné nemecko-maďarské fórum. Toto podujatie má slúžiť ako dôležitý míľnik a prejav rozvoja vzájomných väzieb.
Rozhovory s nemeckým ministrom zahraničných vecí, ktorým je Johann Wadephul, nadviazali na ich predchádzajúci osobný kontakt. Ministri predtým neformálne diskutovali počas zasadnutia šéfov diplomacií členských štátov NATO vo švédskom meste Helsingborg.
Priamy dialóg naprieč sektormi
Plánované jesenné konzultácie nebudú len záležitosťou samotnej diplomacie, ale prejdú do praktickej roviny jednotlivých ministerstiev. Budú sa hľadať synergie a spoločné riešenia pre aktuálne výzvy, ktorým obe európske krajiny v spomínaných oblastiach čelia.
„Cieľom plánovaných jesenných konzultácií je zapojiť do priameho dialógu rezortných ministrov oboch krajín zodpovedných za vybrané hospodárske a spoločenské sektory,“
píše server 24.hu na margo ambiciózneho plánu, od ktorého si obe strany sľubujú zintenzívnenie praktickej bilaterálnej spolupráce.