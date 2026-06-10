Líderka bieloruskej demokratickej opozície Sviatlana Cichanovská pricestovala na oficiálnu návštevu Prahy. Počas stredy absolvovala kľúčové stretnutia s českým prezidentom Petrom Pavlom, ministrom zahraničných vecí Petrom Macinkom a navštívila aj Senát. Českí predstavitelia jej potvrdili, che v otázke podpory slobodného Bieloruska vládne v tamojšej politike vzácna a dlhodobá zhoda.
Čo je dôležité
- Vzácna politická zhoda: Prezident Petr Pavel ocenil, že podpora bieloruských demokratických síl pretrváva naprieč českými vládami.
- Čelenie ruskej hrozbe: Hlavnými témami rozhovorov bolo zamedzenie hlbšieho vtiahnutia Bieloruska do vojny proti Ukrajine a zneužívania krajiny zo strany Ruska.
- Záväzok českej diplomacie: Nový šéf českej diplomacie Petr Macinka ubezpečil Cichanovskú, že Česi stoja na strane utláčaných, keďže sami majú historickú skúsenosť s komunistickou diktatúrou.
- Program pre verejnosť: Líderka opozície sa stretne s exilovou komunitou a vo štvrtok bude diskutovať s verejnosťou v Knižnici Václava Havla.
O priebehu pražských stretnutí informuje spravodajkyňa TASR v Českej republike. Sviatlana Cichanovská podľa vyhlásení popredných českých štátnikov už šesť rokov neúnavne dokazuje, že tvrdé domáce represie ani nanútený exil nedokážu zlomiť hlbokú túžbu bieloruského národa po skutočnej slobode.
Spoločný postup proti ruskej agresii
Český prezident Petr Pavel vyzdvihol kontinuity v českej zahraničnej politike, ktorá zostáva pevná bez ohľadu na striedanie vládnych garnitúr. Diskusia na Pražskom hrade sa okrem solidarity sústredila najmä na aktuálne bezpečnostné riziká.
„Dnes sme hovorili o situácii v Bielorusku, o pomoci demokratickým silám, aj o tom, ako čeliť snahám Ruska využíвать Bielorusko na svoju agresívnu politiku. Je dobre, že na podpore bieloruskej opozície je v českej politike dlhodobo zhoda naprieč vládami,“
uviedol prezident Pavel na sociálnej sieti X po spoločnom rokovaní.
Skúsenosť s totalitou spája
Nemenej dôležité bolo stretnutie na pôde ministerstva zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Petr Macinka pripomenul historické paralely medzi oboma národmi. Podotkol, že Česi si veľmi dobre pamätajú život v neslobode pod taktovkou komunistického režimu, a preto považujú za svoju povinnosť pomáhať tým, ktorí o demokraciu ešte len bojujú. Cichanovskú uistil, že dvere v Prahe má kedykoľvek otvorené.
Bieloruská opozičná líderka vyjadrila obom štátnikom aj celému Česku hlbokú vďačnosť za ich neoblomný a zásadový postoj voči diktatúre Alexandra Lukašenka. Okrem snahy o oslobodenie politických väzňov a vyvodenia zodpovednosti za zločiny režimu zdôraznila nutnosť udržať Bielorusko mimo priameho vojnového ťaženia Ruska.
„Minister Macinka ma uistil, že na českej podpore Bieloruska sa nič nemení a Bielorusi sa na ČR môžu naďalej spoľahnúť,“
napísala Cichanovská.
Demokratická líderka v rámci svojho pražského programu navštívila aj Senát a čakajú ju rozhovory s miestnou bieloruskou komunitou. Celú návštevu zavŕši vo štvrtok otvorená diskusia v prestížnej Knižnici Václava Havla, kde bude s českou verejnosťou rozobrať stav bielorusko-ukrajinských vzťahov.