Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ ostro skritizoval posudok o funkčnosti portálu Slovensko.sk, ktorý vypracoval Národný bezpečnostný úrad v spolupráci s tajnými službami. Označil ho za faktograficky chybný a vyhlásil, že tieto inštitúcie nemajú kompetenciu takúto správu vyhotoviť. Materiál bol napokon z rokovania vlády stiahnutý.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: Minister Samuel Migaľ označil posudok o stave Slovensko.sk za faktograficky zlý už po krátkom preštudovaní.
- Prekročenie kompetencií: Podľa šéfa rezortu informatizácie nemajú NBÚ, SIS ani Vojenské spravodajstvo právo podľa zákona takýto posudok vykonávať.
- Stopka od vlády: Kabinet sa dohodol, že o materiáli, ktorý bol doručený len deň pred rokovaním, vôbec nebude diskutovať.
- Hľadanie spoločnej reči: Štátna agentúra NASES bude s bezpečnostnými zložkami rokovať o tom, ako efektívne a transparentne investovať peniaze do modernizácie webu.
O roztržke okolo vládneho materiálu informoval po stredajšom rokovaní kabinetu samotný minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý). Posudok, pod ktorý sa podpísali kľúčové bezpečnostné zložky štátu, podľa neho nespĺňa odborné kritériá a ignoruje kompetenčný zákon.
Zlý posudok od nekompetentných orgánov?
Migaľ potvrdil, že dokument mu bol ako ministrovi zodpovednému za informatizáciu doručený až v utorok (9. 6.) popoludní. Vláda sa následne konsenzuálne dohodnula, že o ňom rokovať nebude, keďže vykazuje zásadné nedostatky.
„Bez ohľadu na to, a snažím sa naozaj odosobniť od možných motívov, prečo bol takýto posudok vypracovaný de facto organizáciami, ktoré aj podľa kompetenčného zákona nemajú právo takýto posudok vykonať a rozporovať nejaké kroky. My sme napriek tomu postupovali od začiatku v súlade s uznesením, ku ktorému nás na našom ministerstve zaviazala vláda,“
priblížil minister svoje výhrady voči postupu bezpečnostných zložiek.
Efektívne investície pod dohľadom
Napriek ostrým vyjadreniam minister nateraz dvere pred bezpečnostnými zložkami úplne nezatvára. V krátkom čase by malo dôjsť k spoločnému stretnutiu, kde si za jeden stôl sadnú zástupcovia Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) so zástupcami Vojenského spravodajstva, SIS a Národného bezpečnostného úradu (NBÚ).
Témou ich budúcich rozhovorov bude hľadanie najlepšieho možného postupu pri nevyhnutnej obnove Ústredného portálu verejnej správy. Podľa Migaľa je kľúčové nastaviť procesy tak, aby finančné prostriedky od daňových poplatníkov boli využité maximálne efektívne a transparentne, či už pôjde o nákup nového hardvérového, alebo softvérového riešenia pre systém Slovensko.sk.