Situácia s poplatkami v zdravotníctve sa podľa opozičného KDH vymkla spod kontroly. Kresťanskí demokrati pripomenuli, že do parlamentu predložili návrh zákona, ktorý má zamedziť nelegálnym poplatkom a priniesť do nich jasné pravidlá – od zákazu skrytých poplatkov za objednanie či SMS až po nový systém dobrovoľných doplnkových hodín. Informuje o tom TASR.
KDH: situácia sa vymkla spod kontroly
Na neúmerný nárast poplatkov upozornili poslanci NR SR za KDH. Pripomenuli, že riešenie predložili do parlamentu vo forme novely zákona.
„Zakazujeme a rušíme skryté poplatky za objednanie, SMS či recepciu v rámci verejného poistenia. Nelegalizujeme chaos, my ho konečne nahrádzame jasnými pravidlami. Bojujeme za pacientov, za ich peňaženky a za ich dôstojnosť. Ale zdôrazňujem: nebojujeme proti zdravotníkom, bojujeme proti chaosu, ktorý tu táto vláda nechala narásť,“
uviedol poslanec NR SR Peter Stachura (KDH).
Čo má novela zaviesť
Novela zákona má podľa KDH priniesť najmä tieto zmeny:
- presne stanoviť, že manažment pacienta je v riadnych ordinačných hodinách zadarmo;
- zaviesť inštitút zdravotnej poisťovne ako ochrancu – „ak si lekár od pacienta vypýta neoprávnený poplatok, zdravotná poisťovňa mu ho preplatí a situáciu si s lekárom vyrieši sama“, ozrejmili kresťanskí demokrati;
- sfunkčniť systém doplnkových hodín, ktorý pacientom umožní „dobrovoľne a transparentne si priplatiť za vyšetrenie mimo bežných ordinačných hodín, pričom riadne hodiny zostanú prísne chránené bez skrytých poplatkov“.
Podfinancovanie je podľa KDH vecou štátu
KDH odmietlo kritiku, že navrhované zmeny by poškodili ambulancie. Stotožňuje sa s tým, že ambulantný sektor čelí podfinancovaniu a vyžaduje si zmenu financovania, no tú považuje za plnú zodpovednosť ministerstva zdravotníctva a štátu.
„Pacient nesmie byť tichým dofinancovateľom systému pri okienku ambulancie, najmä ak si už poctivo platí zdravotné odvody,“
dodali kresťanskí demokrati.
KDH tak svojím návrhom otvára spor o to, kto má niesť náklady podfinancovaného ambulantného sektora – podľa kresťanských demokratov to nemajú byť pacienti, ale štát, ktorý má zároveň jasne oddeliť legálne poplatky od tých skrytých.