Štátny portál Slovensko.sk sa nachádza v kritickom stave a hrozí mu kolaps. Premiér Robert Fico po stredajšom rokovaní vlády oznámil, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR odštartuje záchranný plán v podobe intenzívneho odborného dialógu. Do hodnotenia stavu a hľadania desiatok miliónov eur sa zapoja bezpečnostné zložky, viaceré ministerstvá, ale pod drobnohľadom bude aj vďaka tlaku odborníkov z mimovládneho sektora.
Čo je dôležité
- Dve úrovne rokovaní: Budúcnosť portálu sa bude riešiť na expertnej úrovni (bezpečnostné a IT zložky štátu) a na ministerskej úrovni (financovanie).
- Hrozba kolapsu: Vláda priznáva, že systém vyžaduje nevyhnutné zásahy, inak hrozí jeho pád, čo by spôsobilo vážne ťažkosti.
- Financovanie úprav: Peniaze na modernizáciu sa budú hľadať v pláne obnovy, vo vlastných zdrojoch ministerstva investícií aj v iných štátnych rezervách.
- Tlak na transparentnosť: Združenie Slovensko.Digital víta pozastavenie zmlúv, no pri 90-miliónovej investícii žiada prísne otvorený a odborný postup.
O ďalšom osude Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk rozhodol kabinet na svojom stredajšom zasadnutí. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) zdôraznil, že téma je natoľko technicky a odborne náročná, že vyžaduje špeciálny prístup mimo bežných rokovaní vlády.
Zapojí sa SIS aj vojenskí tajní
Prvá úroveň ohláseného dialógu bude rýdzo expertná. Cieľom je zistiť skutočnú kvalitu a technický stav portálu.
„Dohodli sme sa, že MIRRI bude viesť veľmi intenzívny odborný dialóg na dvoch úrovniach. Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo s expertami z Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame a čo tento systém vyžaduje,“
priblížil premiér Fico a dodal, že títo experti musia vláde následne dodať spoločné odborné stanovisko.
Hľadanie finančného receptu
Zároveň bude prebiehať politicko-ekonomická diskusia o tom, ako nevyhnutné zmeny zaplatiť. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) bude zastupovať plán obnovy, pričom k rokovaciemu stolu si sadnú aj zástupcovia ministerstiev financií, obrany a investícií.
„My si všetci uvedomujeme, že tento portál je v stave, keď vyžaduje nevyhnutné zásahy, aby bol funkčný, aby sa nám nestalo, že v nejakom okamihu nám skolabuje. To by spôsobilo pomerne veľké ťažkosti,“
priznal predseda vlády s tým, že hľadanie spomínaného finančného receptu bude kombinovať zdroje z plánu obnovy, rozpočtu MIRRI a v prípade potreby aj iné zdroje. Tento otvorený postup má podľa neho zvýšiť dôveru vo vnútri vládnej koalície.
Mimovládka žiada otvorenú hru
Situáciu pozorne sleduje aj odborná verejnosť. Občianske združenie Slovensko.Digital pozitívne vníma nedávny krok ministra investícií, ktorý na základe výzvy dozornej rade NASES pozastavil podpis príslušných zmlúv.
Združenie však dôrazne apeluje, aby sa debata o tejto obrovskej investícii, ktorá presahuje 90 miliónov eur, okamžite vrátila z politickej do odbornej roviny. Odborníci trvajú na tom, že verejnosť musí byť dopodrobna informovaná o záveroch expertíznej správy a vláda musí vedenie štátnej IT agentúry zaviazať k maximálne transparentnému postupu.