V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave sa v utorok úspešne narodili siamské dvojičky. Ide o mimoriadne vzácny prípad dievčatiek, ktoré sú zrastené panvami. Lekári momentálne stabilizovali stav matky aj detí, no malých pacientov už v najbližších dňoch čakajú dôležité diagnostické vyšetrenia a prvá nevyhnutná operácia.
Čo je dôležité
- Vzácny pôrod: V utorok (9. júna) prišli na svet dievčatká zrastené v oblasti panvy.
- Aktuálny stav: Obe deti aj matka sa majú v súčasnosti dobre a ich zdravotný stav je plne stabilizovaný.
- Prvá operácia: Už vo štvrtok dvojičky čaká diagnostika a pravdepodobne vyšitie stómií, keďže ani jedna nemá konečník.
- Historický kontext: Naposledy sa siamské dvojčatá na Slovensku narodili v roku 2009, posledné úspešné oddelenie prebehlo v roku 2000.
O úspešnom, no medicínsky mimoriadne náročnom pôrode informovali na stredajšej tlačovej konferencii riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň a riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) Alexander Mayer. Pôrod bol výsledkom precíznej medziodborovej spolupráce a dohľadu viacerých špičkových odborníkov.
Spoločné orgány zatiaľ vyšetrujú
Podľa vyjadrení lekárov sa matka zotaví pomerne rýchlo, no malé pacientky sú momentálne veľmi krehké. Riaditeľ NÚDCH spresnil, že každé z dievčatiek má vlastné srdce, pľúca aj obličky. Otáznikom však zostáva presné uloženie a rozdelenie orgánov v brušnej dutine.
„Tým, že sú zrastené panvami, nevieme ešte presne stanoviť, aké sú orgány v brušnej dutine. Ktoré má ktorá svoje. To bude predmetom ďalších vyšetrení,“
vysvetlil Peter Bartoň. Už vo štvrtok ich preto čaká prvý chirurgický zákrok. Lekári musia diagnostikovať močovo-pohlavnú sústavu a podľa Bartonových slov im pravdepodobne vyšijú stómie, keďže ani jedno z detí nemá vyvinutý konečník.
Unikátna príležitosť pre lekárov
Riaditelia oboch kľúčových bratislavských nemocníc neskrývali hrdosť na prácu svojich tímov a vyzdvihli ukážkovú súčinnosť jednotlivých oddelení.
„K dnešnému dňu sa obidve deti majú dobre, mamička je stabilizovaná a myslím si, že všetko prebehlo podľa očakávaní. Ide o raritnú príležitosť, ale o to zaujímavejšiu, aby sa ukázalo, ako vedia spolupracovať všetci odborníci,“
zdôraznil na tlačovej konferencii Bartoň.
Narodenie siamských dvojičiek je na Slovensku obrovskou raritou. Predchádzajúci prípad siamských dvojičiek zrastených v oblasti panvovej kosti zaznamenali v roku 2000, kedy sa ich lekárom podarilo úspešne oddeliť. Posledný známy prípad z roku 2009 sa však, žiaľ, skončil tragicky a deti náročnú oddeľujúcu operáciu neprežili.