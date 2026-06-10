Obec Kvetoslavov a s ňou aj celé Slovensko zasiahla smutná správa. Vo veku 50 rokov náhle zomrel Antonín Pašek, obľúbený predajca langošov, ktorý sa do povedomia verejnosti zapísal známou absurdnou kauzou. Za chýbajúcu diakritiku na pokladničnom bločku dostal v minulosti drakonickú pokutu, proti ktorej sa vzbúrila takmer celá krajina.
Čo je dôležité
- Kto zomrel: Vo veku 50 rokov navždy odišiel Antonín Pašek, známy predajca langošov z Kvetoslavova.
- Príčina úmrtia: Podľa medializovaných informácií mu prišlo nevoľno, no po prevoze sanitkou podpísal reverz. Údajne u neho malo dôjsť k vnútornému zlyhaniu orgánov.
- Známa kauza: Preslávil sa po tom, čo od kontrolórov dostal absurdnú pokutu 1 500 eur len pre chýbajúce mäkčene a dĺžne na bločku.
- Zrušenie pokuty: Po obrovskej medializácii prípadu mu štát pokutu zrušil a šéf finančnej správy sa mu osobne ospravedlnil.
Absurdná pokuta a vlna solidarity
Stánok s langošmi v Kvetoslavove sa stal celoslovenským symbolom boja proti úradníckej byrokracii. Všetko sa začalo v momente, keď si kontrolóri z finančnej správy všimli, že na vydanom pokladničnom bločku chýbajú mäkčene a dĺžne. Za túto drobnú nezrovnalosť udelili prevádzke astronomickú pokutu vo výške 1 500 eur.
Za drobného podnikateľa sa však okamžite postavilo celé Slovensko. Antonín Pašek sa proti nespravodlivej sankcii odvolal a vďaka obrovskému mediálnemu a spoločenskému tlaku nakoniec dosiahol spravodlivosť.
Náhle zdravotné komplikácie
Známy a obľúbený predajca však svoj nečakaný boj o zdravie, žiaľ, prehral. Podľa informácií denníka Nový Čas prišlo 50-ročnému podnikateľovi pred niekoľkými dňami náhle zle a musela ho previezť sanitka.
„Podpísal reverz a odišiel domov. Neskôr mu prišlo zle znova a zomrel, malo ísť o vnútorný rozklad orgánov,“
uviedol pre denník Nový Čas nemenovaný zdroj z okolia zosnulého.
Kauza, ktorá mení pravidlá
Prípad langošového stánku nakoniec nezostal bez odozvy ani v najvyšších štátnych inštitúciách. Finančná správa po preskúmaní celého prípadu pokutu pre podnikateľa zrušila.
„Spravili sme interné preverenie postupov kontrolórov a boli zistené procesné pochybenia. Iný dôvod bol uvedený pri uložení sankcie v zázname a iný dôvod bol následne v rozhodnutí,“
uviedol prezident finančnej správy Jozef Kiss. Vtedajší šéf úradu sa predajcovi osobne ospravedlnil a zároveň otvorene priznal, že aktuálne nastavenie legislatívy nepovažuje za ideálne a nie je v súlade s bežnou podnikateľskou praxou. Finančná správa aj na základe tohto silného príbehu začala pripravovať návrhy zmien, ktoré by mali v budúcnosti upraviť výšku samotných pokút pre malých podnikateľov.