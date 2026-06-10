Minister obrany Robert Kaliňák potvrdil zámer rezortu vybudovať z bývalého vojenského obvodu Javorina nový výcvikový priestor pre armádu. Dôrazne však odmieta akékoľvek vyvlastňovanie pozemkov a sľubuje férovú dohodu s ich majiteľmi. Opozícia krok ostro kritizuje, obáva sa zničenia sľubne sa rozvíjajúceho cestovného ruchu a ministerstvu vyčíta ignorovanie miestnych samospráv.
Čo je dôležité
- Nové cvičisko: Ozbrojené sily podľa ministra obrany potrebujú na výcvik nové kapacity. Javorina by mala byť plne dobudovaná približne o 15 rokov.
- Sľub vlastníkom: Ministerstvo neplánuje vyvlastňovanie. Do troch rokov sa chce dohodnúť s tisíckami majiteľov na odkupe, výmene, prípadne vyňatí pozemkov z obvodu.
- Rozvoj regiónu v ohrození: Opozícia upozorňuje, že územie sa dlhodobo pripravuje a využíva na cestovný ruch, vrátane nedávno vybudovaných cyklotrás a vyhliadok.
- Ďalšie plány: Rovnakým modelom ako v Javorine plánuje armáda rozširovať aj vojenský priestor v Ozorovciach pri Trebišove.
O plánoch s rozsiahlym územím v Kežmarskom okrese diskutoval minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) s poslancami na rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Vylúčil pritom tvrdé mocenské zásahy štátu voči súkromným vlastníkom.
Armáda sa chce dohodnúť
Slovenské ozbrojené sily potrebujú na zabezpečenie obranyschopnosti nové výcvikové priestory. S majiteľmi pozemkov v Javorine sa chce rezort dohodnúť v priebehu nasledujúcich troch rokov. Vlastníci by si mohli vybrať medzi odpredajom a výmenou. Pri niektorých parcelách prichádza do úvahy aj ich úplné vynechanie z cvičiska, aby sa zámery armády nijako nedotkli ich práv.
„V tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Trebišove, ktoré pôjdu tým istým modelom ako Javorina. Budeme sa snažiť so všetkými vlastníkmi dohodnúť. Budeme sa snažiť im poskytnúť také možnosti, ktoré budú pre nich zaujímavé a dokážu si to svoje vlastníctvo aj reálne užiť,“
vyhlásil Robert Kaliňák s tým, že zatiaľ nie je jasné, či na území oficiálne znovu vznikne vojenský obvod, čo pre samotné zriadenie výcvikového priestoru nie je nevyhnutné.
Opozícia bráni cestovný ruch
Návrat vojakov do Javoriny však naráža na tvrdú kritiku opozície. Poslanec Národnej rady (NR) SR Vladimír Ledecký (SaS) upozornil, že ministerstvo s miestnymi samosprávami ani s vlastníkmi vopred vôbec nediskutovalo a o zámeroch sa dozvedeli len z médií.
„Hlavný problém vidím v tom, že my máme rozvojové dokumenty. Miestne, regionálne a aj celoštátne. A všade je toto územie zadefinované na rozvoj cestovného ruchu. Je tam vtáčie územie a financuje sa tam rozvoj cestovného ruchu. Teraz, minulý rok, sa tam postavila veľká výhľadňa. Financujú sa cyklotrasy, značenie cyklotrás a tak ďalej. A ja sa pýtam, kedy sa to celé zmení a kedy sa povie, že nie, že teraz už cestovný ruch tam nepôjde,“
uviedol Vladimír Ledecký, ktorého minister na výbore obvinil z konfliktu záujmov, keďže býva v blízkosti územia. Poslanec to rázne odmietol argumentom, že v danom obvode nevlastní ani meter štvorcový a zaujíma sa výlučne o logický rozvoj regiónu.
Sú iné priestory postačujúce?
Poslanec Juraj Krúpa (SaS) na výbore spochybnil samotnú nevyhnutnosť budovania nového priestoru práve v tejto lokalite. Upozornil na iné vojenské priestory, ako sú napríklad Valaškovce. Tie sú podľa neho využívané ani nie na 30 percent, hoci armáda tvrdí, že kapacitne nepostačujú. Navrhol radšej investovať zdroje do už existujúcich areálov.
Predseda výboru Richard Glück (Smer-SD) informoval, že brannobezpečnostný výbor nakoniec prijal uznesenie, ktorým zobral ministrovo vysvetlenie na vedomie, pričom ho podľa jeho slov podporili aj niektorí členovia opozície.
Územie Javoriny, s rozlohou vyše 31 600 hektárov, slúžilo ako vojenský obvod od 50. rokov minulého storočia až do januára 2011. Pre jeho zriadenie v minulosti zaniklo viacero obcí a ich obyvateľstvo bolo násilne presídlené. Mnohí reštituenti sa preto už desaťročia snažia získať svoj zhabaný majetok späť do rúk.