Polícia Slovenskej republiky opätovne a dôrazne varuje vodičov pred vlnou podvodných SMS správ, ktoré sa aktuálne masívne šíria po celej krajine. Podvodníci sa v nich vydávajú za dopravnú políciu a od ľudí pod hrozbou časového nátlaku žiadajú úhradu vymyslenej pokuty. Strážcovia zákona upozorňujú, že oficiálnou cestou prostredníctvom SMS správ žiadne pokuty nevyberajú.
Čo je dôležité
- Jadro podvodu: Občanom chodia SMS správy s falošnou výzvou na zaplatenie pokuty za dopravný priestupok prostredníctvom priloženého odkazu.
- Časový nátlak: Správy zvyčajne vyžadujú úhradu do 48 hodín, čím chcú podvodníci vyvolať stres a neuvážené konanie.
- Oficiálny postup: Polícia a úrady doručujú pokuty výhradne oficiálnou písomnou formou (poštou) alebo do aktivovanej elektronickej schránky.
- Čo robiť pri naletení: Ak ste zadali údaje z karty, okamžite kontaktujte svoju banku a zablokujte ju, následne vec oznámte polícii.
O narastajúcom probléme informoval odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ). Podvodníci v textových správach najčastejšie tvrdia, že údajný priestupok bol zaznamenaný fiktívnym „inteligentným systémom monitorovania dopravy“, a priamo vyžadujú jeho okamžitú úhradu.
Falošný systém a stresovanie obetí
Súčasťou podvodnej správy býva spravidla aj prísny časový limit na zaplatenie, ktorý je najčastejšie stanovený na 48 hodín. Podľa polície sa útočníci takouto taktikou snažia vyvolať u obete stres a prinútiť príjemcu konať zbrklo bez toho, aby si dôkladne overil pravdivosť informácií.
Strážcovia zákona opätovne prízvukujú, že ani oni, a ani žiadne iné príslušné správne orgány nezasielajú oznámenia o pokutách cez SMS správy. Skutočné oznámenia o dopravných priestupkoch musia obsahovať všetky zákonné náležitosti. Ide najmä o presnú identifikáciu orgánu, číslo konania alebo spisovú značku, jasný opis skutku, dôkazný materiál a taktiež poučenie o ďalšom postupe.
Ako spoznať podvodníka
Polícia zverejnila aj najjasnejšie indície, vďaka ktorým môžu ľudia falošnú správu okamžite odhaliť a vyhnúť sa tak strate stoviek eur z bankového účtu.
„Medzi najčastejšie znaky podvodu patria neznáme alebo zahraničné telefónne číslo odosielateľa, podozrivý internetový odkaz, vytváranie časového tlaku a požiadavka na zadanie osobných alebo platobných údajov,“
približuje overené znaky phishingu polícia.
Občanov preto úrady vyzývajú k maximálnej obozretnosti. Na podobné správy by vôbec nemali reagovať, nesmú otvárať priložené odkazy a za žiadnych okolností neposkytovať svoje osobné či platobné údaje. V prípade, že už obeť na daný odkaz klikla a zadala údaje o platobnej karte alebo nebodaj priamo vykonala platbu, polícia odporúča bezodkladne kontaktovať svoju banku, zablokovať kartu a udalosť nahlásiť.