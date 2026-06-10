Predseda predstavenstva čínskej automobilky BYD Wang Čchuan-fu očakáva, že jeho firma sa do piatich rokov stane najväčším výrobcom automobilov na svete. Vyhlásil to v snahe upokojiť investorov po prudkom poklese ceny akcií spoločnosti, ktoré za uplynulý rok stratili na hodnote desiatky percent. Informuje o tom TASR na základe správy webu Yahoo Finance, ktorý cituje agentúru Reuters.
Čo je dôležité
- Šéf BYD Wang Čchuan-fu očakáva, že firma sa do piatich rokov stane najväčším výrobcom áut na svete.
- Vyhlásenie prišlo po prepade akcií – tie na hongkonskej burze klesli o viac ako 45 %, v Šen-čene o 33 %.
- BYD bola vlani so 4,6 milióna predaných vozidiel šiestym najväčším výrobcom áut na svete.
- Na vrchol by musela predbehnúť Toyotu, ktorá v roku 2025 predala dvakrát toľko vozidiel.
- Export BYD od januára do mája vzrástol medziročne o 65 %, no domáci predaj slabne.
Ambiciózny cieľ po prepade akcií
BYD bola vlani s predajom 4,6 milióna vozidiel šiestym najväčším výrobcom áut na svete, jej odbyt na domácom trhu však za uplynulý rok zasiahla intenzívnejšia konkurencia. Akcie firmy na hongkonskej burze za ostatný rok klesli o viac ako 45 % a jej akcie kótované na burze v meste Šen-čen sa oslabili o 33 %.
„BYD sa o päť rokov z hľadiska rozsahu produkcie skutočne stane svetovým výrobcom automobilov číslo 1,“
povedal Wang Čchuan-fu a poukázal pritom na silný export a technologický pokrok spoločnosti vrátane vylepšení v oblasti batérií a technológií rýchleho nabíjania, o ktorých verí, že povedú k rastu doma aj v zahraničí.
Cesta na vrchol vedie cez Toyotu
Na dosiahnutie tohto cieľa by však BYD musela predbehnúť japonskú automobilku Toyota, ktorá v roku 2025 predala dvakrát viac vozidiel. Podiel Toyoty sa znížil na trhoch juhovýchodnej Ázie a Blízkeho východu, kde čínski výrobcovia automobilov dosiahli výrazný rast, vyplýva z údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA).
Export rastie, domáci trh slabne
Export spoločnosti BYD počas januára až mája tohto roka oproti rovnakému obdobiu vlaňajška vzrástol o 65 %. Jej najväčšími zahraničnými trhmi sú vzhľadom na relatívne nízke obchodné bariéry Brazília, Británia a Austrália. Tento rast však nedokázal kompenzovať slabšie výsledky BYD na jej domácom trhu.
Wang Čchuan-fu tak svojou prognózou reaguje na tlak investorov v čase, keď BYD bojuje s prepadom akcií a tvrdšou konkurenciou doma. Stávku na prvé miesto vo svete opiera o rýchlo rastúci export a technológie batérií a nabíjania, no na dosiahnutie cieľa by musel dobehnúť výrobcov na čele s Toyotou.