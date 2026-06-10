S príchodom horúcich letných dní láka mnohých osvieženie v podobe nebalenej zmrzliny. Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto vydali užitočné rady, ako na prvý pohľad a chuť rozoznať poctivý produkt od toho, ktorý vám môže spôsobiť nepríjemné zdravotné ťažkosti. Kvalitu prezradí najmä farba, konzistencia a absencia ľadových kryštálikov.
Čo je dôležité
- Znaky kvality: Správna zmrzlina má primeranú farbu, prirodzenú chuť a hladkú konzistenciu bez nežiaducich hrudiek.
- Skryté riziko: Kúsky ľadu môžu naznačovať opakované zmrazovanie a prítomnosť mikrobiologickej kontaminácie.
- Ohrozené skupiny: Na pokazenú zmrzlinu sú najcitlivejšie deti, seniori a ľudia s oslabenou imunitou.
- Prísne kontroly: Hygienici počas leta pravidelne preverujú zloženie zmrzlín, prítomnosť umelých farbív aj čistotu samotných prevádzok a zamestnancov.
Farba kvalitnej zmrzliny musí svojou intenzitou priamo zodpovedať použitým surovinám. Vôňa a chuť musia byť príjemné a charakteristické pre danú príchuť. Ako upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, jej konzistencia má byť predovšetkým hladká. Nemala by obsahovať žiadne kryštáliky ľadu ani hrudky nespracovaných surovín, s výnimkou prísad určených na ochutenie, ako sú napríklad kúsky ovocia či orieškov.
Pozor na kryštáliky ľadu
Zákazníci by mali byť obzvlášť obozretní pri zmenenej štruktúre zmrzliny, ktorá môže signalizovať nesprávne skladovanie a nebezpečné množenie baktérií.
„Ak je zmrzlina opakovane zmrazovaná, môžu sa v nej vytvoriť kúsky ľadu, ktoré nielen zmyslovo znehodnotia zmrzlinu, ale môžu byť dokonca zdrojom mikrobiologickej kontaminácie,“
uviedol ÚVZ SR na sociálnej sieti. Úrad zároveň dodal, že po konzumácii takejto zmrzliny sa môžu objaviť nepríjemné tráviace ťažkosti, ako napríklad nevoľnosť, zvracanie a hnačka. Najzraniteľnejšími skupinami sú v tomto prípade najmä deti, staršie osoby alebo ľudia s oslabenou imunitou.
Hygienici zasahujú v teréne
Odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva preto každé leto plánovane odoberajú vzorky zmrzlín a podrobnou laboratórnou analýzou zisťujú ich zloženie. Preverujú napríklad to, či zmrzlina nebola kontaminovaná mikroorganizmami, či sa v nej nenachádzajú nepovolené farbivá alebo či výrobca neprekročil ich najvyššie prípustné množstvo.
Kontroly prebiehajú priamo v teréne, kde inšpektori dôkladne preverujú aj pôvod surovín a polotovarov, ich dátum spotreby a minimálnej trvanlivosti. Pod drobnohľadom je hygiena celého procesu výroby, úroveň podávania, čistota samotných zariadení, ale aj odborná a zdravotná spôsobilosť pracovníkov. Štandardnou súčasťou kontrol hygienikov sú aj stery z pracovného prostredia, odevov, rúk zamestnancov či pracovných plôch.