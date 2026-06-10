Vážna hromadná nehoda skomplikovala v utorok popoludní dopravu na mimoriadne frekventovanej ceste I/18 v Strečne. V úseku známom ako Meander sa zrazili tri nákladné vozidlá a jedno osobné auto. Kolízia si vyžiadala nielen zranenie, ale aj únik chemickej látky priamo na vozovku.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: K zrážke došlo na ceste I/18 v Strečne, v nebezpečnom úseku Meander.
- Účastníci: Havarovali tri nákladné autá (MAN, Volvo, Scania) a osobná Toyota.
- Únik chémie: Z jedného z havarovaných kamiónov sa na cestu vysypala prevážaná chemická látka.
- Zranenia a alkohol: Vodič osobného auta utrpel ľahké zranenia. Dychové skúšky všetkých šoférov boli negatívne.
O hrozivo vyzerajúcej nehode, ku ktorej došlo v utorok (9. júna) popoludní, informovala žilinská krajská polícia. Všetko sa začalo v pravotočivej zákrute, keď 41-ročný vodič kamióna stratil kontrolu nad svojím návesom.
Náves v protismere a náraz do svahu
„41-ročný vodič nákladného motorového vozidla značky MAN, jazdiaci v smere od Martina do Žiliny, prešiel v pravotočivej zákrute z doposiaľ nezistených príčin s návesom do protismeru. Tam došlo k zrážke ľavej časti návesu s oproti idúcim nákladným motorovým vozidlom značky VOLVO,“
opísala prvé momenty kolízie polícia vo svojom vyhlásení.
Nákladné vozidlo značky Volvo v dôsledku silného nárazu zišlo úplne mimo cesty, kde poškodilo dynamickú zábranu a narazilo do svahu. Tým sa však reťazová reakcia neskončila.
Vysypaná chémia a uzavretá cesta
Počas dramatickej udalosti došlo vzápätí aj k ďalšej zrážke, do ktorej sa zaplietlo osobné motorové vozidlo značky Toyota Corolla a nákladné vozidlo značky Scania. Posledný menovaný kamión v tom čase prevážal chemickú látku, ktorá sa následkom havárie vysypala priamo na vozovku.
Pri hromadnej kolízii utrpel vodič osobného auta našťastie len ľahké zranenia. Všetci zúčastnení šoféri boli priamo na mieste podrobení dychovej skúške na alkohol, pričom u všetkých bol výsledok negatívny. Frekventovaná cesta pod hradom Strečno bola počas dokumentovania dopravnej nehody a odstraňovania jej následkov uzatvorená na nevyhnutne potrebný čas. Ďalšie okolnosti a presná príčina havárie zostávajú predmetom policajného vyšetrovania.