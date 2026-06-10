Na východnom Slovensku udrú v stredu búrky, zatiaľ čo viaceré severné a stredné okresy potrápi výdatný dážď. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa pred nebezpečnými prejavmi počasia, ktoré môžu lokálne sprevádzať aj krúpy a silný vietor.
Čo je dôležité
- Búrky na východe: Výstrahy platia pre celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a okresy Revúca a Rimavská Sobota.
- Dážď v strede a na severe: Výstraha pred silným dažďom sa týka celého Žilinského kraja a okresov Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
- Sprievodné javy: Búrky môže sprevádzať prudký lejak (20 až 30 mm za polhodinu), nárazy vetra do 85 km/h a krupobitie.
- Platnosť varovaní: Výstrahy pred búrkami platia do stredajšej polnoci, pred dažďom až do štvrtka do 3.00 h ráno.
O aktuálnom vývoji a nástrahách počasia informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom svojho oficiálneho webu. Odborníci upozorňujú obyvateľov na dve odlišné, no nebezpečné meteorologické situácie v rôznych častiach krajiny.
Východ pod paľbou búrok
Pre východnú a časť južnej republiky vydali meteorológovia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Konkrétne ide o celý Košický kraj, takmer celý Prešovský kraj a z Banskobystrického kraja sú ohrozené okresy Revúca a Rimavská Sobota.
„V daných okresoch je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“
priblížili meteorológovia presné parametre hroziacich živlov s tým, že tieto výstrahy platia predbežne do polnoci zo stredy na štvrtok (11. 6.).
Výdatné zrážky na severe
Odlišná situácia bude na severe a v strednej časti územia, kde ústav varuje pred intenzívnymi zrážkami. Tieto výstrahy pokrývajú kompletne celý Žilinský kraj, ku ktorému sa pridávajú aj okresy Banská Bystrica, Brezno a Poprad.
V týchto lokalitách sa podľa SHMÚ môže ojedinele vyskytnúť dážď s celkovým úhrnom zrážok 35 až 40 milimetrov. Na rozdiel od búrok platia tieto dažďové výstrahy ešte o niečo dlhšie, a to predbežne až do štvrtkového skorého rána do 3.00 h.