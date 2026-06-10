Ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8, ktoré v noci na pondelok zasiahlo ostrov Mindanao na juhu Filipín, si vyžiadalo už desiatky obetí a stovky zranených. Katastrofa, ktorú sprevádzali nebezpečné zosuvy pôdy a pády budov, navyše paralyzovala začiatok nového školského roka, čím priamo zasiahla milióny detí.
Čo je dôležité
- Tragická bilancia: Zemetrasenie si vyžiadalo 46 obetí, 630 zranených a 17 ľudí je stále nezvestných.
- Sila otrasov: Hlavný otras mal magnitúdu 7,8 a nasledovalo po ňom vyše 2 200 dotrasov.
- Zničená infraštruktúra: Poškodených alebo úplne zničených je približne 3 000 domov, pričom škody presahujú takmer osem miliónov eur.
- Zatvorené školy: Katastrofa postihla 3,2 milióna žiakov, výučbu museli pre bezpečnostné previerky pozastaviť vo viac ako 6 200 školách.
O narastajúcom počte obetí a katastrofálnych následkoch informovali v stredu tamojší predstavitelia. Ostrovnú krajinu zasiahlo zemetrasenie v noci na pondelok, pričom orgány bezprostredne po otrasoch varovali aj pred vlnami cunami v rozsiahlej oblasti ostrova Mindanao.
Zosuvy pôdy a tisícky dotrasov
Počet potvrdených obetí stúpol z pôvodných 37 na aktuálnych 46. Väčšinu nových obetí hlásia z provincie Davao Occidental, kde priamo pri zosuve pôdy prišlo o život šesť ľudí a ďalší dvaja zahynuli po zásahu padajúcich trosiek zo zrútených budov.
Podľa filipínskych predstaviteľov je okrem 3 000 poškodených alebo zničených domov hlásené aj masívne poškodenie ciest a mostov. Škody na verejnej a súkromnej infraštruktúre sa podľa prvotných odhadov vyšplhali na 562,8 milióna pesos, čo predstavuje zhruba 7,9 milióna eur. Obyvatelia si navyše stále nemôžu vydýchnuť. Filipínsky inštitút vulkanológie a seizmológie totiž od hlavného úderu zaznamenal celkovo 2 200 dotrasov, pričom ten najsilnejší dosiahol magnitúdu 6,7.
Zemetrasenie ochromilo školstvo
K silnému zemetraseniu došlo zhodou okolností v prvý deň nového školského roka, čo výrazne skomplikovalo situáciu v krajine. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) uviedol, že bezprostredné dôsledky prírodného živlu postihli viac ako 3,2 milióna žiakov.
„Výučba zostáva pozastavená vo viac ako 6 200 verejných a súkromných školách, kým sa neuskutočnia bezpečnostné posudky,“
uviedol úrad OSN na margo aktuálnej situácie na juhu Filipín.