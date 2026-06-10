Iránske Revolučné gardy podnikli rozsiahlu odvetu voči Spojeným štátom, keď zaútočili na americké vojenské ciele v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. K úderom došlo v reakcii na nočné americké útoky na územie Iránu. Dramatická eskalácia napätia na Blízkom východe zároveň znamená porušenie len nedávno predĺženého dvojtýždňového prímeria.
Čo je dôležité
- Odveta za útoky: Irán zaútočil na americké ciele v reakcii na zásahy USA v iránskych oblastiach Džásk, Sirik a na ostrove Kešm.
- Zasiahnuté krajiny: Iránske bezpilotné lietadlá a strely cielili na 5. flotilu v Bahrajne, základne stíhačiek F-35 v Jordánsku a ciele v Kuvajte.
- Porušené prímerie: K masívnym vzájomným útokom došlo napriek platnému prímeriu z 8. apríla.
- Koniec americkej operácie: Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich úderov voči islamskej republike.
O masívnom rozšírení konfliktu informujú agentúra AFP a stanica Sky News. Iránske Revolučné gardy v stredu oficiálne potvrdili, že zasiahli kľúčové americké záujmy vo viacerých krajinách regiónu, a varovali pred ešte tvrdšou odvetou, ak budú Spojené štáty (USA) vo svojich vojenských operáciách pokračovať.
Drony v Bahrajne a zničené zásobníky
Samotné gardy odôvodnili svoju rozsiahlu akciu ako priamu odpoveď na skoršie ranné útoky americkej armády, ktoré mali poškodiť tamojšiu civilnú infraštruktúru.
„Vojnový štváč americký režim pod falošnými zámienkami zaútočil v skorých ranných hodinách na niekoľko bodov v Džásku, Siriku a na ostrove Kešm, pričom poškodil telekomunikačný stožiar v Siriku a zničil dve vodné nádrže v meste,“
uviedli gardy v oficiálnom vyhlásení, ktoré vo vysielaní sprostredkovali iránske štátne médiá.
V reakcii na to podnikli dronový útok priamo na strategickú 5. flotilu amerického námorníctva, ktorá sídli v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra vzápätí potvrdilo, že v krajine sa rozozvučali poplašné sirény, a obyvateľov vyzvalo na okamžitý presun do bezpečia.
Útoky na F-35 v Jordánsku a poplach v Kuvajte
Iránska odveta sa neobmedzila len na námorné sily. Gardy vo svojom vyhlásení deklarovali, že zasiahli a zničili štyri hlavné ciele v Jordánsku. Malo ísť o dôležité stanovištia moderných stíhačiek F-35 na leteckej základni a americké vojenské veliteľské centrum v meste al-Azrak.
Poplach hlásil aj Kuvajt. Tamojšia armáda na sociálnej sieti X oznámila, že jej systémy protivzdušnej obrany museli zasahovať proti nepriateľským vzdušným cieľom. Podľa denníka The Guardian Revolučné gardy potvrdili, že ich cieľom bola kuvajtská letecká základňa, ktorá dlhodobo hostí americké vojenské jednotky.
Celá situácia je priamym dôsledkom amerických útokov, ktoré boli pôvodne reakciou na zostrelenie ich vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu. Minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v tejto súvislosti rázne varoval, že iránske ozbrojené sily nenechajú žiadny útok ani hrozbu bez odpovede. Najnovšia eskalácia tak definitívne pochovala krehké prímerie medzi Iránom a USA, ktoré bolo uzavreté 8. apríla.