Americký prezident Donald Trump ostro odsúdil pondelkové zrútenie amerického vojenského vrtuľníka Apache a avizoval veľmi silnú a tvrdú odvetu voči Iránu. Krátko po jeho slovách Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) skutočne oznámilo začiatok vojenských úderov proti islamskej republike. Podľa najnovších zistení za pádom stroja stojí zrážka s iránskym dronom.
Čo je dôležité
- Trumpova výzva: Prezident USA v rozhovore pre ABC News žiadal tvrdú reakciu na pád amerického vrtuľníka, z ktorého obvinil Irán.
- Odvetné údery: CENTCOM vzápätí spustil sebaobranné útoky proti Iránu, ktoré označil za primeranú odpoveď na agresiu.
- Príčina pádu: Podľa anonymného amerického predstaviteľa sa vrtuľník Apache zrútil po zrážke s iránskym dronom.
- Úloha vrtuľníkov: Stroje Apache slúžia v regióne na blokovanie tankerov a vyvíjanie tlaku na Teherán.
O rýchlej a tvrdej vojenskej reakcii Spojených štátov informuje TASR na základe správ stanice ABC News a agentúry AP. Donald Trump sa k situácii vyjadril v utorok v telefonáte s reportérom stanice ABC News Jonathanom Karlom len malú chvíľu pred tým, než americká armáda prešla do protiútoku.
Tvrdá americká odpoveď
Americký prezident zdôraznil, že na podobné incidenty musia Spojené štáty odpovedať okamžite a s plnou razanciou.
„Myslím si, že je veľmi dôležité odpovedať. Zostrelili vrtuľník a my práve teraz reagujeme. Verím, že odpoveď by mala byť veľmi silná, veľmi tvrdá a taká aj je,“
vyhlásil Trump v súvislosti s pondelkovým zrútením vojenského vrtuľníka neďaleko Hormuzského prielivu.
Hneď po skončení tohto telefonátu oznámilo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) začiatok úderov na iránske ciele. V príspevku na sociálnej sieti X americká armáda uviedla, že ide o cielené sebaobranné útoky.
„Táto misia je primeranou odpoveďou na neopodstatnenú iránsku agresiu,“
tvrdí CENTCOM vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Zrážka s dronom po útokoch na Izrael
Hoci prezident hovoril o priamom zostrelení, americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity pre agentúru AP neskôr spresnil, že k zrúteniu stroja došlo pre zrážku s iránskym bezpilotným dronom. Incident prišiel v mimoriadne napätom období – len krátko po ukončení najnovšej vlny vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom.
Zničený stroj Boeing AH-64 Apache patrí k špičke vo svojej triede. Ide o útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, ktorý je štandardne vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire alebo neriadenými strelami Hydra.
Tieto vrtuľníky patria medzi kľúčové vojenské prostriedky americkej armády pri blokovaní tankerov smerujúcich do iránskych prístavov a z nich. Spojené štáty sa takýmto spôsobom snažia vyvinúť ekonomický tlak na Teherán, aby pristúpil na medzinárodnú dohodu. Zhodné bojové stroje využívajú podľa agentúry AP aj Spojené arabské emiráty, a to práve pri eliminácii iránskych dronov.