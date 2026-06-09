Posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027, budú tvoriť americkí astronauti Randy Bresnik, Frank Rubio a Andre Douglas spolu s talianskym astronautom Lucom Parmitanom z Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Misia však po zmene plánov nezamieri na Mesiac – sústredí sa na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme. Posádku v utorok v Houstone predstavil manažér programu Artemis amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jeremy Parsons. Informuje o tom TASR na základe správ televízie NBC News a agentúry AFP.
Čo je dôležité
- Posádku Artemis 3 budú tvoriť Randy Bresnik, Luca Parmitano, Frank Rubio a Andre Douglas; náhradníkom je Bob Hines.
- Parmitano bude pilotom a zároveň prvým Európanom v programe Artemis.
- Misia po zmene plánov nepristane na Mesiaci – zameria sa na testovanie na obežnej dráhe Zeme, najmä na spojenie s lunárnymi modulmi SpaceX a Blue Origin.
- Prvé pristátie ľudí na Mesiaci od roku 1972 sa presúva na misiu Artemis 4 v roku 2028.
- Štart Artemis 3 je naplánovaný na koniec roka 2027.
Posádku vedie Bresnik, pilotom bude Parmitano
Zloženie štvorčlennej posádky a jej úlohy priblížil Parsons na tlačovej konferencii:
- Randy Bresnik – veliteľ misie,
- Luca Parmitano (ESA) – pilot a zároveň prvý Európan v programe Artemis,
- Frank Rubio – špecialista misie,
- Andre Douglas – špecialista misie.
Za náhradníka bol určený americký astronaut Bob Hines.
Skúsení astronauti aj nováčik
Luca Parmitano bol testovacím pilotom talianskeho letectva a astronautom ESA sa stal v roku 2009. Absolvoval dva pobyty na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) a niekoľko náročných výstupov do vesmíru – vrátane jedného, pri ktorom mohol prísť o život, keď sa mu prilba začala napĺňať vodou.
Randy Bresnik je astronautom NASA od roku 2004. Do vesmíru prvýkrát letel v roku 2009 na palube raketoplánu Atlantis a v roku 2017 pôsobil ako veliteľ 53. posádky ISS. Frank Rubio zase drží primát najdlhšieho pobytu amerického astronauta vo vesmíre – počas svojho prvého letu strávil na ISS 371 dní (od septembra 2022 do septembra 2023).
Artemis 3 zostane na obežnej dráhe Zeme
Misia Artemis 3 mala pôvodne dopraviť prvých ľudí na Mesiac od roku 1972, po zmene plánov sa to však stane až počas misie Artemis 4 plánovanej na rok 2028. Artemis 3 sa po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme – najmä na nácvik priblíženia a spojenia s lunárnymi pristávacími modulmi spoločností SpaceX a Blue Origin. Obe firmy potvrdili, že ich moduly budú na testovanie v plánovanom termíne pripravené.
NASA označuje misiu za jednu z najkomplexnejších testovacích misií v histórii americkej pilotovanej kozmonautiky. Po štarte z Kennedyho vesmírneho centra na Floride vykoná kozmická loď Orion sériu systémových kontrol a následne sa pokúsi o prvé spojenie s jedným alebo oboma modulmi na nízkej obežnej dráhe Zeme. Testovať sa budú hardvérové rozhrania, softvérové systémy, pohonné jednotky aj podporné systémy pre posádku.
Misia potrvá približne dva týždne, teda zhruba o štyri dni dlhšie ako Artemis 2, počas ktorej kozmická loď Orion začiatkom apríla obletela Mesiac.
„Každý aspekt misie Artemis 3 nám poskytne prehľad o tom, ako spresniť naše plány pre Artemis 4. Táto misia je zámerne navrhnutá tak, aby podstupovala kalkulované riziká a budúce posádky boli úspešnejšie, keď vstúpime na povrch Mesiaca,“
povedal Parsons. Potvrdil tiež, že prepracovaný tepelný štít lode Orion, ktorý sa poškodil počas bezpilotnej misie Artemis 1, bol úspešne otestovaný a je pripravený na inštaláciu.
Otázniky nad pripravenosťou Blue Originu
Podľa NBC News pretrvávajú pochybnosti o pripravenosti spoločnosti Blue Origin, ktorá nedávno zaznamenala vážnu nehodu. Počas testu motora explodovala na Myse Canaveral raketa New Glenn, čo spôsobilo rozsiahle škody na jej jedinej funkčnej štartovacej rampe. Incident môže ovplyvniť nielen Artemis 3, ale aj ďalšie plánované misie NASA. Blue Origin napriek tomu uviedla, že jej pristávací modul pre Artemis 3 bude pripravený na štart v roku 2027.
Pristátie príde s Artemis 4, USA chcú predbehnúť Čínu
V rámci misie Artemis 4 sa má pristávací modul spojiť s loďou Orion na obežnej dráhe Mesiaca. Dvaja astronauti potom prestúpia do modulu, ktorý pristane na Mesiaci; po skončení pobytu sa modul opäť spojí s Orionom, ktorý posádku dopraví späť na Zem.
Ak bude misia Artemis 3 úspešná, Spojené štáty by mohli predbehnúť Čínu, ktorá chce dostať svojich tajkonautov na mesačný povrch do roku 2030.
Oznámením posádky tak NASA urobila ďalší krok k jednej zo svojich najkomplexnejších testovacích misií – Artemis 3 má na obežnej dráhe Zeme overiť technológie, od ktorých bude závisieť návrat ľudí na Mesiac počas misie Artemis 4 v roku 2028.