Americký prezident Donald Trump ostro obvinil Irán zo zostrelenia armádneho vrtuľníka Apache neďaleko Hormuzského prielivu a avizuje nevyhnutnú reakciu. Obaja piloti zrúteného stroja vyviazli bez zranení, pričom z mora ich zachránil námorný dron. Išlo o historicky prvú záchrannú operáciu tohto druhu v podaní amerických síl.
Čo je dôležité
- Zostrelený vrtuľník: Trump tvrdí, že vysoko sofistikovaný stroj zlikvidovali v noci iránske sily.
- Odveta USA: Šéf Bieleho domu rázne vyhlásil, že Spojené štáty musia na tento útok adekvátne zareagovať.
- Záchranná akcia: Pilotov našiel a zachránil vo vodách neďaleko Ománu námorný dron po zhruba dvoch hodinách.
- Širší konflikt: Ide už o druhý americký stroj pripísaný iránskemu útoku po aprílovej strate stíhačky F-15.
O dramatickom incidente informuje TASR na základe správ od agentúr AFP a AP. Prezident Donald Trump zverejnil informáciu o útoku na platforme Truth Social, kde nenechal nikoho na pochybách, že Spojené štáty nenechajú udalosť bez odozvy.
Historická záchranná akcia
„Naše ozbrojené sily ma práve informovali, že Iránci v noci zostrelili jeden z našich vysoko sofistikovaných vrtuľníkov Apache, ktorý hliadkoval nad Hormuzským prielivom. Na palube boli dvaja piloti, obaja sú v poriadku a vyviazli bez zranení. Spojené štáty však musia nevyhnutne na tento útok reagovať,“
napísal americký prezident vo svojom vyhlásení.
Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) potvrdilo, že obaja členovia posádky havarovali neďaleko pobrežia Ománu. Hovorca velenia Tim Hawkins priblížil, že pilotov lokalizoval vo vode bezposádkový námorný dron po približne dvoch hodinách. Zároveň potvrdil, že išlo vôbec o prvú známu záchranu na mori vykonanú dronom v histórii amerického vojska.
Kľúčová zbraň proti Iránu
Boeing AH-64 Apache je moderný útočný vrtuľník s dvojčlennou posádkou, ktorý je štandardne vyzbrojený laserom navádzanými raketami Hellfire či neriadenými strelami Hydra. Tieto stroje hrajú kľúčovú úlohu pri blokovaní tankerov smerujúcich do a z iránskych prístavov. USA sa týmto spôsobom snažia vyvinúť maximálny tlak na Teherán, aby pristúpil na dohodu. Podľa agentúry AP ich pri neutralizácii iránskych dronov využívajú aj Spojené arabské emiráty.
Incident sa odohral krátko po ukončení najnovších vzájomných útokov medzi Iránom a Izraelom. Agentúra AFP zároveň pripomína, že ide už o druhý pilotovaný letecký prostriedok, ktorého zostrelenie Spojené štáty oficiálne pripísali Iránu. V apríli tohto roka prišli americké sily preukázateľne o stíhačku F-15.