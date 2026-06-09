Sedem slovenských okresov na západe a severozápade krajiny sa musí pripraviť na možné bleskové záplavy. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred prívalovými povodňami, ktoré môžu nečakane vzniknúť v dôsledku očakávaných intenzívnych búrok.
Čo je dôležité
- Zasiahnuté okresy: Hrozba sa týka okresov Malacky, Trenčín, Ilava, Púchov, Senica, Skalica a Považská Bystrica.
- Stupeň výstrahy: Meteorológovia pre tieto oblasti vydali výstrahu prvého stupňa pred prívalovými povodňami.
- Platnosť varovania: Výstraha v závislosti od konkrétnej lokality platí do 19.00 h, respektíve do 20.00 h.
O hroziacom poveternostnom nebezpečenstve informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) prostredníctvom svojho oficiálneho webu. Prudké zrážky z letných búrok môžu podľa odborníkov spôsobiť náhle komplikácie v teréne.
Ohrozené sú najmä menšie toky
Meteorológovia zverejnili aj prognózu toho, ako sa môže situácia v spomínaných okresoch v priebehu večera vyvíjať. Najväčšie riziko predstavuje rýchle stúpanie hladín predovšetkým na menších vodných tokoch, voda však môže spôsobiť lokálne problémy aj mimo nich.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“
priblížil situáciu ústav vo svojej aktuálnej výstrahe.