Splnomocnenec vlády SR pre preverenie manažovania pandémie COVID-19 Peter Kotlár nepodporí v parlamente vládnu novelu zákona o ochrane verejného zdravia. Prekážajú mu podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. Keďže v Národnej rade neuspel s vlastným pozmeňovacím návrhom, na september ohlásil predloženie vlastnej legislatívy.
Čo je dôležité
- Odmietnutie vládneho návrhu: Kotlár v druhom čítaní nepodporí novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.
- Nové kritériá: Presadzuje objektívne parametre, ako je sedemdňová incidencia či úmrtnosť, pričom prah by sa mal odvíjať od hodnôt sezónnej chrípky.
- Príprava vlastného zákona: Po tom, čo jeho pripomienky nezískali podporu, plánuje v septembri predložiť vlastný poslanecký návrh.
O svojom legislatívnom pláne a výhradách voči vládnemu materiálu informoval Peter Kotlár prostredníctvom TASR. Splnomocnenec predtým predložil k novele pozmeňovací návrh, ktorým chcel do zákona zaviesť objektívne a presne merateľné kritériá na vyhlasovanie pandemických stavov.
Nové pojmy a jasné čísla
Kotlár navrhoval, aby bola epidémia definovaná na základe sedemdňovej incidencie klinicky chorých osôb na 100-tisíc obyvateľov. Za referenčný epidemický prah chcel určiť hodnotu, ktorá sa dlhodobo používa pri sezónnej chrípke. Zároveň navrhol zohľadňovať smrtnosť ochorenia, aby sa zabezpečilo prijímanie opatrení primeraných jeho závažnosti.
Súčasťou jeho odmietnutého návrhu bola aj nová definícia pandémie. Tá by podľa neho mala vyžadovať nielen globálne rozšírenie ochorenia, ale aj preukázateľne zvýšenú chorobnosť, úmrtnosť, závažné komplikácie, preťaženie zdravotného systému a významné ekonomické vplyvy. Splnomocnenec chcel zaviesť aj nový právny pojem stav ohrozenia zavlečením pandemického patogénu na územie Slovenskej republiky, ktorý by umožňoval prijímať preventívne opatrenia ešte pred rozšírením nákazy.
Kritika predchádzajúceho manažovania
Splnomocnenec sa domnieva, že rozhodovanie štátnych orgánov počas minulej pandémie COVID-19 sa často opieralo o ukazovatele, ktoré nedostatočne odrážali skutočný rozsah a závažnosť ochorenia. Práve chýbajúce presné zákonné definície podľa neho vytvárali nebezpečný priestor na prijímanie mimoriadnych opatrení bez jasne stanovených objektívnych kritérií.
„Legislatíva musí byť postavená na exaktných, transparentných a vedecky overiteľných parametroch. Len tak dokážeme zabezpečiť, aby boli budúce opatrenia primerané reálnej epidemiologickej situácii a aby sa neopakovali chyby, ktorých dôsledky zasiahli celú spoločnosť,“
uviedol Peter Kotlár vo svojom vyhlásení.
Keďže jeho rozsiahly pozmeňovací návrh nezískal medzi poslancami potrebnú podporu, jeho ďalším krokom bude septembrové predloženie vlastného poslaneckého návrhu novely zákona. Úpravou definícií chce podľa vlastných slov poskytnúť jasný rámec pre rozhodovanie štátu počas prípadných budúcich zdravotných kríz.